Эксперты назвали самый красивый китайский смартфон

19 Читати новину українською
Meizu 16s Pro назвали самым красивым смартфоном года
Meizu 16s Pro назвали самым красивым смартфоном года / wylsa.com

Китайский производитель Meizu заявил, что дизайн его флагманского смартфона Meizu 16s Pro признан лучшим среди китайских брендов в 2019 году.

Об этом говорится на странице компании в Facebook.

Как сказано в сообщении, Meizu 16s Pro получил премию 2019 CMC Swan Award (China Mobile Competition).

 Интересно: Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24

Чем интересен Meizu 16s Pro? Этот смартфон получил безрамочный дизайн – экран занимает 91,53% всей передней панели. Он получил Super AMOLED-дисплей с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 1080х2232 пикселей. Сканер отпечатков пальцев mTouch встроенный в экран.

Сердцем устройства стал чипсет SoC Snapdragon 855 Plus. Объем оперативной памяти здесь на 6 или 8 ГБ. Флэш-памяти предусмотрено 128 до 256 ГБ.

Основная камера тройная с модулями на 48, 20 и 16 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

Цена. Meizu 16s Pro на китайском рынке стартует от 2 699 юаней (376 долларов или 9 400 гривен). На украинском рынке модель найти сложно. Некоторые магазины предлагают его за 14 тысяч гривен.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Международный суд ООН вынес решение в пользу Украины по делу против России
сегодня
569
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Meizu Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Asus ZenFone 6: смартфон с уникальной камерой уже в Украине – цена
сегодня 19:09 Asus ZenFone 6: смартфон с уникальной камерой уже в Украине – цена
Ірина Полицька 55
Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
сегодня 16:02 Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
Ірина Полицька 159
Инновации это просто: 3 примера из истории
7 ноября 22:03 Инновации это просто: 3 примера из истории
37
10 полезных девайсов с Aliexpress
7 ноября 19:46 10 полезных девайсов с Aliexpress
Анастасія Можаровська 586
Какие смартфоны обновятся до Xiaomi MIUI 11: список моделей и даты обновления
7 ноября 10:01 Какие смартфоны обновятся до Xiaomi MIUI 11: список моделей и даты обновления
Ірина Полицька 9144
Новости
Больше новостей
Залиште відгук