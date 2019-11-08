Эксперты назвали самый красивый китайский смартфон

Китайский производитель Meizu заявил, что дизайн его флагманского смартфона Meizu 16s Pro признан лучшим среди китайских брендов в 2019 году.

Об этом говорится на странице компании в Facebook.

Как сказано в сообщении, Meizu 16s Pro получил премию 2019 CMC Swan Award (China Mobile Competition).

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Чем интересен Meizu 16s Pro? Этот смартфон получил безрамочный дизайн – экран занимает 91,53% всей передней панели. Он получил Super AMOLED-дисплей с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 1080х2232 пикселей. Сканер отпечатков пальцев mTouch встроенный в экран.

Сердцем устройства стал чипсет SoC Snapdragon 855 Plus. Объем оперативной памяти здесь на 6 или 8 ГБ. Флэш-памяти предусмотрено 128 до 256 ГБ.

Основная камера тройная с модулями на 48, 20 и 16 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

Цена. Meizu 16s Pro на китайском рынке стартует от 2 699 юаней (376 долларов или 9 400 гривен). На украинском рынке модель найти сложно. Некоторые магазины предлагают его за 14 тысяч гривен.

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