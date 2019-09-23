Эксперты назвали самый опасный пароль в мире

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Самый опасный пароль в мире
Самый опасный пароль в мире / medium.com

Из года в год эксперты по кибербезопасности отмечали опасности в выборе пароля "123456". Именно этот пароль несколько лет подряд возглавлял рейтинг самых опасных паролей. При этом он оставался и одним из самых популярных.

Как пишет издание Forbes, специалисты немецкой компании-разработчика антивирусного программного обеспечения Avira сформировали рейтинг самых опасных паролей.

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Сейчас эксперты обращают внимание на использование пользователями пробелов в своих паролях. Именно такие пароли являются наиболее опасными в мире.

Почему такой пароль опасен? Как выяснили специалисты Avira, при попытке взлома хакеры оставляют поле пароля пустым. Многие системы авторизации, особенно у роутеров и других IoT-устройств, до сих пор позволяют поставить вместо пароля пробел, чем хакеры и пользуются.

По данным исследования, на "пробел" вместо пароля приходится 25,6% случаев уязвимости. Еще в 23,4% случаев хакеры пытаются одинаковые комбинации логина и пароля, например, admin/admin.

Ранее, кроме пароля "123456", был очень уязвимым "qwerty".

Как уберечься от взлома? На самом деле, все очень просто. Если вы хотите, чтобы пароль не взломали, то необходимо генерировать сложные пароли. Еще один совет – необходимо следить за тем, чтобы пароли не повторялись. Например, лучше не использовать один и тот же пароль для входа в e-mail, и для авторизации в соцсетях.

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Теги: Техно Новости Техно IT-бизнес
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