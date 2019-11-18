Эксперты оценили качество звучания наушников Apple AirPods Pro: оценка не слишком высока

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Apple AirPods Pro протестировали на качество звучания / macworld.com

Эксперты сервиса Consumer Reports провели тестирование новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro. Сразу сделаем небольшой спойлер – оценка не слишком высока.

Как говорится на сайте Consumer Reports, новые наушники Apple оценили в 75 баллов. Интересно, что это значительно ниже, чем оценка Samsung Galaxy Buds (86 баллов).

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При этом, по сравнению с обычными AirPods – этот бал выглядит значительно лучше. Ведь оценка старой версии AirPods лишь 56 баллов.

Что хорошего в AirPods Pro?

Эксперты положительно оценили хорошее качество звука, приятный дизайн, а также функцию шумоподавления. Как известно, AirPods Pro получили активную функцию шумоподавления, то есть, если пользователь может сам выбирать – наушники приглушают внешние звуки или нет.

При этом специалисты Consumer Reports считают, что Galaxy Buds передают значительно лучшее качество звука, поэтому их оценили высшим баллом.

Цена

AirPods Pro поступят на украинский рынок 20 ноября. Большинство ритейлеров предлагают новинку по цене 7999 гривен.

При этом Galaxy Buds уже можно приобрести в Украине по цене 4 тысячи гривен, то есть вдвое дешевле, чем новинка от Apple.

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Теги: Техно Новости Техно Samsung Apple Гаджеты
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