Эксперты определили самый безопасный электрокар в мире

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Audi E-Tron – самый безопасный электрокар в мире
Audi E-Tron – самый безопасный электрокар в мире / SlashGear

Американский организатор краш-тестов Insurance Institute for Highway Safet (IIHS) ни разу не награждал наивысшей оценкой электрокары. Однако недавно ситуация изменились и эксперты назвали самый безопасный автомобиль на электрической тяге в мире.

Такую высокую награду получил кроссовер Audi E-Tron. Электрокар получил максимальный рейтинг безопасности Top Safety Pick+, говорится на официальном сайте IIHS.

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По каким параметрам проверяли авто? Он успешно преодолел шесть краш-тестов на столкновение с различными объектами, включая лобовой и боковой удары, а также прошел тест оптики, тормозной системы и системы предотвращения столкновений.

В качестве отправной точки для просчета рейтинга используется расстояние между помятым элементом и манекеном, состояние манекена после столкновения, повреждения автомобиля и смещение агрегатов после удара.

Краш-тест електрокара Audi E-Tron – смотрите видео

Проверка других электрокаров. Сейчас специалисты тестируют безопасность последней модели электрокара Tesla Model 3. Заочно представители компании отметили, что данный автомобиль также может получить высшую награду по безопасности.

Заметим, модель 2017 года провалила тест на оптику, после чего инженеры Tesla провели работу над ошибками – новые автомобили поставляются с улучшенными фарами.

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Теги: Новости Техно Техно Audi Электромобили Авто Искусственный интеллект Tesla
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