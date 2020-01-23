Эксперты определили самый дорогой бренд мира в 2020 году

Корпорация Amazon, которая два года подряд имела звание самого ценного бренда в мире, продолжает удерживать первую позицию и в 2020 году. В частности, компания преодолела отметку стоимости в 200 миллиардов долларов.

"Третий год подряд Amazon удержал свою позицию как самый ценный бренд в мире. Более того, корпорация "сломала" до того недостижимую отметку стоимости бренда в размере 200 миллиардов долларов", – об этом говорится в докладе Global Finance за 2020 год.

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Такими образом стоимость бренда выросла на 17,5 процента, достигнув 220,79 миллиарда долларов в 2020 году. При этом год назад, показатель стоимости составил 187,9 миллиарда долларов.

Кстати, 22 января стало известно, что владелец корпорации Amazon Джефф Безос снова возглавил рейтинг самых богатых людей мира.

При этом стоимость Amazon на 60 миллиардов долларов больше, чем у другого технологического гиганта Google. А по сравнению с Apple, Amazon оказалась дороже на 80 миллиардов долларов.

Рейтинг самых дорогих брендов мира:

Amazon – 220,79 миллиарда долларов

Google – 159,7 миллиарда долларов

Apple – 140,5 миллиарда долларов

Microsoft – 117 миллиарда долларов

Samsung – 94,49 миллиарда долларов

Кроме того, в десятку самых ценных брендов мира попали компании

ICBC Bank

Facebook

Walmart

Ping An

Huawei

Что известно о Amazon?

Это один из первых интернет-сервисов, который занимается продажей реальных товаров массового спроса. Это крупнейшая в мире по обороту компания, продающая товары и услуги через интернет.



Кроме продажи товаров, Amazon имеет другие направления работы, например сервисы Prime Video, Amazon Music и Audible. Также в состав корпорации входит издательский отдел, Amazon Publishing, студия кино и телевидения, Amazon Studios и дочерняя компания в облаке Amazon Web Services. Также корпорация производит бытовую электронику, включая Kindle e-readers, Fire tabs, Fire TV и Echo-устройства и тому подобное.

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