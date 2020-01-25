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Эксперты определили самый мощный смартфон в мире

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Realme X50 Pro 5G – самый мощный смартфон в мире / 91mobiles.com

Популярный бенчмарк AnTuTu, который регулярно проводит тестирование производительности смартфонов, назвал нового лидера в рейтинге самых мощных. Им является модель Realme X50 Pro 5G.

Мы уже рассказывали, что бренд Realme (который принадлежит компании Oppo) становится все популярнее. Из-за удачного соотношения цена-качество его уже называют "убийцей" Xiaomi.

К теме: "Убийца" Xiaomi: что известно об амбициозном бренде Realme

В частности, ресурс Android Authority представил скриншот, где показан рекордный показатель Realme X50 Pro 5G в рейтинге AnTuTu, передает gizmochina.com.

Детали

Речь идет о смартфоне Realme с номером модели RMX2071. Он должен получить название Realme X50 Pro 5G. В рейтинге AnTuTu этот смартфон набирает 574 985 баллов.

Таким образом он превзошел показатель предыдущего лидера – по Xiaomi Mi 10, который в рейтинге набирал 560 217 баллов.

Что известно о Realme X50 Pro 5G

Он будет оснащен новым топовым процессором Snapdragon 865. Также он будет оснащен экраном с кадровой частотой 120 Гц. Основной модуль камеры будет иметь разрешение 108 Мп.

Realme X50 Pro 5G должны представить во время выставки MWC 2020.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Рейтинг AnTuTu Смартфоны
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