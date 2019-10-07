Эксперты пересмотрели рейтинг лучших смартфонов: лидер многих удивит

Эксперты из команды Consumer Reports регулярно обновляют свой рейтинг лучших смартфонов. Несколько лет подряд лучшими считали флагманские смартфоны от Samsung. Однако, сейчас лидер изменился.

Как свидетельствует информация на сайте Consumer Reports, их эксперты высоко оценили характеристики новинок от Apple.

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В частности, специалисты считают, что пользователи недооценивают возможности iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 Pro. Напомним, эти новинки много пользователей обвиняли в отсутствии новаторских решений, а дисплей с массивным вырезом, так называемой "монобровью", считают очень устаревшим решением.

Какие преимущества видят эксперты? Специалисты отметили существенное увеличение времени автономной работы смартфонов. Так, в тестировании iPhone 11 Pro Max продержался более 40 часов работы. Это лучший показатель из всех смартфонов, проверенных Consumer Reports.

Также специалисты отметили работу камеры новых iPhone, а также стеклянный корпус, дисплей и высокую производительность чипа.



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Недостатки. Увидели специалисты и недостатки в iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 Pro. В частности, это высокая стоимость. Они считают, что такие цены не оправдывают даже все перечисленные плюсы.

Как известно, на американском рынке стоимость iPhone 11 Pro Max стартует от 1099 долларов. iPhone 11 Pro оценен в 999 долларов.

В Украине старшая версия стоит 37 999 гривен. За iPhone 11 Pro нужно заплатить 34 999 гривен. Новинка поступит в продажу на украинском рынке 11 октября.

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