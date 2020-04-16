Эксперты прогнозируют подорожание бытовой техники в Украине

Несовершенства относительно законодательства о коллективном управлении в сфере авторского права (речь идет о необходимости платить процент от стоимости определенных видов техники организациям коллективного управления), а также ситуация с коронавирусом могут привести к подорожанию техники.

Об этом говорят в Европейской Бизнес Ассоциации.

В чем дело

Эксперты объясняют, проблема в необходимости уплаты процента за оборудование и носителя, с помощью которых можно скопировать музыку (MP3 плеер, музыкальный центр, телевизор, мобильный телефон, ноутбук, диск, флешка) или копию литературного произведения (принтер или бумага).

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Украинский Музыкальный Альянс и Всеукраинское Агентство Авторских Прав уже обнародовали предварительные тарифы для уплаты отчислений. Они составят – от 0,44% (для телевизоров) до 4,71% (для принтеров) от стоимости оборудования.

"По мнению бизнеса, предлагаемые отчисления являются слишком высокими, и приведут к повышению стоимости этого оборудования для украинского потребителя", – говорят в Ассоциации.

Также там прогнозируют рост теневого бизнеса в этой сфере.

Проблему обостряет коронавирус

Для урегулирования этой ситуации назначили переговоры между бизнесом и этими организациями на 14-15 апреля. Однако, из-за ситуации с коронавирусом представители бизнеса не смогли принять участие в этом обсуждении.

"В связи с закрытием магазинов и ряда производственных мощностей из-за карантина почти по всему миру, индустрия бытовой техники и электроники несет существенные экономические потери. Кроме того, и покупательная способность граждан снижается. При таких условиях введение дополнительного сбора с производителей такого оборудования может существенно усложнить или даже сделать невозможным деятельность законопослушных компаний", – заявили в Ассоциации.

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