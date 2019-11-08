Эксперты протестировали камеры iPhone Pro Max

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iPhone Pro Max прошел тест на камеры
iPhone Pro Max прошел тест на камеры / www.cnet.com

Топовый смартфон от Apple попал на тестирование к специалистам DxOMark (один из самых авторитетных ресурсов по тестированию камер). Эксперты поставили камерофон на 3 место в этом рейтинге.

Как пишет keddr.com, в тесте эксперты выбрали модель iPhone Pro Max с установленной iOS 13.2. Поэтому камера должна поддерживать технологию Deep Fusion.

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Плюсы

Эксперты DxOMark отметили в iPhone широкий динамический диапазон и аккуратный выбор экспозиции в большинстве ситуаций. Также высокую оценку получила детализация в различных условиях, быстрая автофокусировка и впечатляющую стабилизации видео.

Кроме того, специалисты отметили, что количество видимого шума на изображениях заметно уменьшилось по сравнению с фотографиями, снятыми на iPhone XS.

Минусы

А вот недостатком эксперты назвали наличие видимого шума при любом освещении. Также не понравился аналитикам вид деталей при съемке со вспышкой и при съемке с большим зумом. Также они отметили недостаток деталей и шум при съемке на широкоугольную камеру.

iPhone Pro Max
iPhone Pro Max отдали 3 ступеньку

Специалисты также раскритиковали нестабильной баланс белого при съемке видео внутри помещения.

В результате, эксперты DxOMark поставила iPhone 11 Pro Max 124 баллов за фотосъемку и 102 балла за видеосъемку.

Как известно, лидером рейтинга является Huawei Mate 30 Pro. Он получил в этих тестах 132/100 баллов соответственно. А на втором месте новый Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition с показателем – 130/102 балла.

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Теги: iPhone iPhone 11 Apple Техно Смартфоны Новости Техно
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