Эксперты разобрали iPhone SE 2020: начинка приятно удивила

Эксперты из iFixit разобрали недавно представленный iPhone SE 2020 и изучили его анатомию. Пополнение новинки от Apple показывает, что смартфон имеет довольно хорошую ремонтопригодность.

Как говорят специалисты iFixit, в смартфоне использовали модем Intel 9960 P10PSV. Флэш-память здесь – производства Toshiba. А за беспроводную передачу данных отвечает модуль USI 339S00648 WiFi/Bluetooth.

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Что обнаружили эксперты

Умельцы из iFixit говорят, что позитивом является модульность многих компонентов, то есть их легко заменить. Кроме того, несложно будет заменить дисплей и батарею.

В общем, ремонтопригодность iPhone SE 2020 эксперты оценили в шесть баллов по собственной десятибалльной шкале iFixit.

iPhone SE 2020 не сложно ремонтировать / ifixit.com

Чем интересен iPhone SE 2020

Как заявил производитель, новый iPhone SE – это сочетание компактности и классического дизайна с мощным "железом". Новинка получила 4,7-дюймовый IPS-дисплей. Вверху и внизу сохранили классические толстые рамки и кнопку "Домой", где разместили сканер отпечатков пальцев. Заодно, дизайн очень напоминает iPhone 8.

При этом новинка работает на базе нового фирменного процессора A13. Основная камера имеет разрешение 12 Мп. Она поддерживает функции автофокусировки, 5-кратный цифровой зум и запись видео в режиме 4K. Разрешение фронтальной камеры – 7 Мп, она поддерживает функцию размытия фона (эффект боке).

Цена на американском рынке – 400 долларов. В Украине этот смартфон можно заказать за 15 – 19 тысяч гривен, в зависимости от магазина.