Электрокар Byton M-Byte впервые испытали в экстремальных условиях: видео

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Электрокар Byton M-Byte впервые испытали в экстремальных условиях
Электрокар Byton M-Byte впервые испытали в экстремальных условиях / Mashable

Китайская компания Byton начала тестирование своего полностью электрического кроссовера M-Byte, который представили на выставке CES 2018. К слову, соучредителями компании являются бывшие топ-менеджеры BMW и Nissan Motor.

Как сообщает Mashable, для проведения испытаний была выбрана заснеженная Внутренняя Монголия, где вдали от посторонних наблюдателей M-Byte преодолел по дорогам тысячи километров.

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Транспортное средство было испытано на прочность при низких температурах в условиях снежной погоды.

Тест-драйв электрокара Byton M-Byte – смотрите видео

Специалисты провели калибровку трансмиссии для определенных дорожных условий и тесты для проверки реакции шасси, кузова автомобиля, аккумуляторной системы, кондиционера и системы отопления на работу в ситуациях, значительно отличаются от оптимальных.

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Теги: Новости Техно Техно Китай Авто Искусственный интеллект
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