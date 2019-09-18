Электрокар Tesla Model S установил еще один невероятный рекорд скорости

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Электрокар Tesla Model S установил еще один невероятный рекорд скорости
Электрокар Tesla Model S установил еще один невероятный рекорд скорости / unsplash

Электрокары Tesla известны не только как городской транспорт – Model S уже успел установить рекорд на одной из гоночных трасс. Илон Маск решил не останавливаться на достигнутом и вместе со своим детищем покорил еще один всемирно известный трек.

Нюрбургринг – знаменитая трасса в Германии, где лучшее время в своем классе недавно зафиксировал Porsche Taycan. Впрочем, триумф немецкого автопрома был недолгим.

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Результаты электрокара Tesla. Как сообщает автомобильный портал AutoEvolution, в ходе тренировочного заезда Tesla Model S с модифицированной трансмиссией, тримоторной силовой установкой Plaid и экспериментальными шинами Goodyear Eagle F1 Supersport RS прошел трассу за 7 минут и 23 секунды – на 19 секунд быстрее конкурента.

Журналисты отметили, что во время испытаний стояла облачная погода, а температура воздуха не превышала 18 градусов.

Tesla Model S
Tesla Model S на Нюрбургринге

Фиксация результатов. Официальный заезд с фиксацией результатов запланирован на 18 сентября. А в случае, если команда Tesla примет решение о необходимости дополнительной настройки автомобиля, гонка со временем будет перенесена на субботу, 21 сентября.

В случае успешного заезда Model S станет самым быстрым четырехдверным серийным электрокаром, который когда-либо выезжали на гоночную трассу. В дальнейшем компания планирует оснащать платформой Plaid и серийные автомобили, включая кроссовер Model X.

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Теги: Новости Техно Техно Искусственный интеллект Tesla Авто Электромобили
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