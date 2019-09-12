Электрокар Tesla Model S установил новый мировой рекорд

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Электрокар Tesla Model S установил новый мировой рекорд
Электрокар Tesla Model S установил новый мировой рекорд / unsplash

Глава компании Tesla Илон Маск в своем Twitter-аккаунте сообщил о новом мировом рекорде электрокара Tesla Model S. Авто стало лидером прохождения гоночной трассы, к тому же в сети уже опубликовали видеоотчет с события.

Что известно о трассе? Американская кольцевая трасса Mazda Raceway Laguna Seca известна среди гонщиков высокой сложностью прохождения связки крутых поворотов под названием "Штопор", сообщает Electrek.

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Новый рекорд. По словам Илона Маска, Tesla Model S стал рекордсменом в категории серийных четырехдверных автомобилей по скорости ее преодоления. Время электрокара составило 1 минуту и 36,555 секунды – на секунду быстрее предыдущего мирового рекорда в своем классе.

Tesla Model S установил рекорд на трассе Mazda Raceway Laguna Seca – смотрите видео

 

Планы по покорению других гоночных трасс. На прошлой неделе глава компании также заявил, что Tesla привезет Model S на соревнования на трассе Нюрнбургринг – сразу после того, как там отличился четырехдверный электромобиль Porsche.

Он подчеркнул, что ждать нового рекорда в Германии на этой неделе не стоит – автомобилю еще предстоит пройти предстартовую подготовку, чтобы обеспечить безопасность водителя при прохождении сложных участков трассы.

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Теги: Новости Техно Техно Искусственный интеллект Tesla Илон Маск Электромобили Авто
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