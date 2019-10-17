Электрокар Tesla Model Y заметили на дорогах США до официального старта продаж: фото

Компания Tesla анонсировала электрокар Model Y весной 2019 года, однако в продажу он поступит не раньше осени 2020 года. Впрочем новинку уже заметили на дорогах общего пользования до официального старта продаж.

Пользователю, который разместил фотографии в Facebook, удалось сделать сразу несколько снимков кроссовера. Автомобиль окрашен в темно-серый цвет и отличается от предшественников новыми аэродинамическими дисками, сообщает Electrek.

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Вероятно Tesla уже приступила к серийному производству Tesla Model Y, и сейчас проводит испытания модели перед выходом на массовый рынок.



Tesla Model Y выехала на дороги США



Tesla Model Y поступит в продажу осенью 2020 года

Основные характеристики. Как уверяют представители компании, до 100 км/ч автомобиль будет разгоняться от 3,5 до 5,9 секунды, в зависимости от комплектации. Дальность хода Model Y на одной "заправке" в топовой комплектации составит около 482 километров.

Цена. Анонсированная ранее цена модели стартует с отметки в 39 000 долларов. За эти деньги покупатель получит базовую версию с запасом хода в 370 километров. Потратив еще 3 000 долларов, можно будет приобрести ряд дополнительных сидений, увеличив количество мест в салоне до семи.

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