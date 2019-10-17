Электрокар Tesla Model Y заметили на дорогах США до официального старта продаж: фото

42 Читати новину українською
Электрокар Tesla Model Y заметили на дорогах США
Электрокар Tesla Model Y заметили на дорогах США / unsplash

Компания Tesla анонсировала электрокар Model Y весной 2019 года, однако в продажу он поступит не раньше осени 2020 года. Впрочем новинку уже заметили на дорогах общего пользования до официального старта продаж.

Пользователю, который разместил фотографии в Facebook, удалось сделать сразу несколько снимков кроссовера. Автомобиль окрашен в темно-серый цвет и отличается от предшественников новыми аэродинамическими дисками, сообщает Electrek.

Читайте также: Электрокары Tesla сами себя "убивают": в чем проблема и как ее решить

Вероятно Tesla уже приступила к серийному производству Tesla Model Y, и сейчас проводит испытания модели перед выходом на массовый рынок.

Tesla Model Y
Tesla Model Y выехала на дороги США

Tesla Model Y
Tesla Model Y поступит в продажу осенью 2020 года

Основные характеристики. Как уверяют представители компании, до 100 км/ч автомобиль будет разгоняться от 3,5 до 5,9 секунды, в зависимости от комплектации. Дальность хода Model Y на одной "заправке" в топовой комплектации составит около 482 километров.

Цена. Анонсированная ранее цена модели стартует с отметки в 39 000 долларов. За эти деньги покупатель получит базовую версию с запасом хода в 370 километров. Потратив еще 3 000 долларов, можно будет приобрести ряд дополнительных сидений, увеличив количество мест в салоне до семи.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
"Танцы со звездами" 2019: все имена судей
сегодня
4389
Автор: Ева Шварц
Теги: Новости США Авто Электромобили Цены Новости Техно Tesla Техно Искусственный интеллект
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
сегодня 09:01 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 2792
Украинка, покорившая космос: интервью с астронавткой NASA Гайдемари Стефанишин-Пайпер
16 октября 21:30 Украинка, покорившая космос: интервью с астронавткой NASA Гайдемари Стефанишин-Пайпер
Михайло Года 233
Google Pixel 4 или iPhone 11 Pro: чья камера снимает лучше
16 октября 16:00 Google Pixel 4 или iPhone 11 Pro: чья камера снимает лучше
Ірина Полицька 124
Google официально представил смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL: характеристики и цена
15 октября 18:30 Google официально представил смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL: характеристики и цена
Ірина Полицька 310
Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
14 октября 20:03 Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
Олег Тичинський 880
Новости
Больше новостей
Залиште відгук