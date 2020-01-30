Электрокары Tesla Model Y могут раньше выйти на рынок: новая дата

В марте 2019 года Илон Маск представил новое поколение кроссоверов Model Y, пообещав, что поставки электрокаров начнутся осенью 2020 года. Однако, глава компании решил задобрить пользователей и инвесторов и заявил, что модели сойдут с конвейера на несколько месяцев раньше указанной даты.

Когда появятся на рынке электрокары Tesla Model Y

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Если все предыдущие годы Tesla выпускала новые автомобили с существенной задержкой, то теперь, если верить Илону Маску, компания идет со значительным опережением графика.

Поставки первых электрокаров Tesla Model Y, по словам главы автопроизводителя, должны начаться уже в марте 2020 года.

На официальном сайте Tesla обновленный срок поставки установленный для единой модели с полным приводом за 52 990 долларов (ориентировочно 1 289 000 гривен согласно курсу по состоянию на 30 января 2020 года).

Отметим, ранее компания заявила, что ей удалось существенно повысить дальность пробега электрокара на одной "заправке" – с 450 до 506 километров.

Дата выхода других модификаций

Более доступная стандартная версия автомобиля с запасом хода в 370 километров и прайсом в 40 тысяч долларов (около 973 тысяч гривен) должна выйти "в 2021 году". Представители Tesla не заявляли о любых изменениях в сроках поставок данной модификации Model Y.