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Электромобили с большим запасом хода наносят больше вреда планете, чем дизельные авто

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Mazda MX-30 / engadget

Представители компании Mazda утверждают, что электромобили с вместительными аккумуляторными батареями являются более вредными для окружающей среды. Все из-за замены и переработки использованных аккумуляторов, которые вредят планете не меньше, чем использование автомобилей с дизельными двигателями.

В октябре этого года производитель представил свой первый электромобиль Mazda MX-30, который комплектуется довольно скромной аккумуляторной батареей емкостью 35,5 кВт/ч, тогда как конкуренты получают зачастую куда более емкие аккумуляторы, отмечает Engadget.

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Почему компания приняла такое решение

По словам европейского директора по исследованиям бренда Кристиана Шульце (Christian Schultze), таким образом компания заботится о планете.

Он заявил в интервью Automotive News, что при производстве и последующей переработке аккумулятора подобной емкости выделяется примерно столько же углекислого газа, сколько и при использовании дизельного хэтчбека Mazda 3 в течение всего периода его службы. В данном случае учитывалась также замена аккумуляторной батареи после 100 тысяч миль пробега.

Компания Mazda в ходе расчетов определила, что аккумуляторная батарея на 95 кВт/ч (примерный уровень Tesla Model S и Model X) сначала из-за свей емкости требует выброса большего количества двуокиси углерода. Ситуация осложняется, если владелец решит заменить аккумулятор.

Впрочем, не все так однозначно. Не до конца понятно, как именно в компании проводили расчеты и пришли к такому выводу. Скорее всего при расчетах пренебрегли рядом показателей, поскольку предыдущие исследования неоднократно демонстрировали преимущество электромобилей над дизельными автомобилями в вопросе сохранения окружающей среды.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Электромобили Mazda Tesla IT-бизнес
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