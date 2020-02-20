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Электромобили вскоре получат прицепы-павербанки

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EP Tender разрабатывает "павербанк" для электрокаров / electrek

Французский стартап EP Tender работает над разработкой прицепа-аккумулятора, который позволит заряжать электромобиль на ходу. Расчетная мощность такого "павербанка" для автомобиля – 60 киловатт в час.

Глава стартапа Жан-Батист Сегара отмечает, что целью стартапа является помощь водителям, путешествующим вдали от дома, сообщает Electrek.

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Таким образом стартап EP Tender пытается решить проблему отсутствия зарядных станций. По крайней мере сейчас – пока их количество на дорогах действительно небольшое. Кроме того, такой гаджет позволит путешествовать владельцам электромобилей туда, где этих станций нет.

Инженеры EP Tender на примере популярного электрокара Renault Zoe с запасом хода 320 километров отмечают, что автономность машины вместе с дополнительным прицепом-аккумулятором возрастает вдвое.


Renault Zoe с дополнительным аккумулятором от EP Tender

Цена

Купить дополнительный аккумулятор можно будет за 11 тысяч долларов. Кроме этого создатели "павербанка" планируют сдавать их в аренду на маршрутах, не оборудованных зарядными станциями.

Представители компании заявили, что модернизировать действующие модели электромобилей для работы с прицепами можно за 650 долларов. Стартап уже ведет переговоры с Renault, Citroen и Peugeot.

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Теги: Электромобили Новости Техно Техно Гаджеты
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