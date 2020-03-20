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Электронные выборы в Украине: что тормозит процесс

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Одним из амбициозных проектов, над которыми работает Министерство цифровой политики Украины, является введение электронных выборов. Это довольно сложный процесс, поэтому эксперты провели исследования о целесообразности введения новых избирательных технологий.

Это исследование по заказу Минцифры провел Международный фонд избирательных систем (IFES) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Министерства международных дел Канады и британской помощи от правительства Великобритании (UK aid).

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В чем проблемы

  • Как утверждают авторы исследования, наиболее критический аспект – это именно результаты выборов. Поэтому нужно повышать прозрачность и эффективность передачи и обработки данных.
     
  • Центральная избирательная комиссия готова к внедрению новых технологий, но это требует значительных инвестиций. Кроме того, нужно подготовить персонал к этому внедрению новых технологий.
     
  • Также после введения этих технологий, нужно будет подробно учитывать вопросы кибербезопасности.
     
  • Государство должно разработать механизм идентификации личности.
     
  • Ну и серьезная проблема – это низкая цифровая грамотность среди украинцев. Эксперты советуют стимулировать украинцев использовать е-услуги.

Как известно, 53% украинцев в возрасте от 18 до 70 лет имеют показатель владения цифровыми навыками ниже среднего. Также 34% украинцев становились жертвами мошеннических действий через интернет за последний год.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Интернет Министерство цифровой трансформации
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