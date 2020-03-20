Электронные выборы в Украине: что тормозит процесс

Одним из амбициозных проектов, над которыми работает Министерство цифровой политики Украины, является введение электронных выборов. Это довольно сложный процесс, поэтому эксперты провели исследования о целесообразности введения новых избирательных технологий.

Это исследование по заказу Минцифры провел Международный фонд избирательных систем (IFES) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Министерства международных дел Канады и британской помощи от правительства Великобритании (UK aid).

Важно Кризис из-за коронавируса: как повлияет на IT-отрасль и спровоцирует ли увольнения

В чем проблемы

Как утверждают авторы исследования, наиболее критический аспект – это именно результаты выборов. Поэтому нужно повышать прозрачность и эффективность передачи и обработки данных.



Центральная избирательная комиссия готова к внедрению новых технологий, но это требует значительных инвестиций. Кроме того, нужно подготовить персонал к этому внедрению новых технологий.



Также после введения этих технологий, нужно будет подробно учитывать вопросы кибербезопасности.



Государство должно разработать механизм идентификации личности.



Ну и серьезная проблема – это низкая цифровая грамотность среди украинцев. Эксперты советуют стимулировать украинцев использовать е-услуги.

Как известно, 53% украинцев в возрасте от 18 до 70 лет имеют показатель владения цифровыми навыками ниже среднего. Также 34% украинцев становились жертвами мошеннических действий через интернет за последний год.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно