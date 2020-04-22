Электронный паспорт заработал в Украине: как его получить в приложении Дия

Минцифры презентовало цифровые ID карточки и загранпаспорта в приложении Дия. Электронный паспорт в смартфоне официально является цифровым аналогом бумажного документа. Интересно, что Украина стала первой страной в мире, где можно пользоваться цифровыми паспортами без бумажных или пластиковых аналогов.

Презентация прошла в режиме онлайн с помощью приложения Zoom.

Подробнее Сервис Дия: что это такое, какие услуги доступны и где скачать

Услуги онлайн

Во время презентации президент Украины Владимир Зеленский отметил успехи программы Государство в смартфоне: "Дия" с момента ее запуска и отметил, что главной задачей является реализовать возможность взаимодействия любого гражданина с государством онлайн. То есть в результате все услуги, которые украинцы получают от государства должны перейти в онлайн и предоставляться через приложение "Дия" и платформу на веб портале.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что несмотря на короткое время со дня запуска портала "Дия", сейчас украинцы уже могут воспользоваться рядом услуг, которые распределены по разделам. Он добавил, что до конца года планируется перевести в онлайн еще не менее 50 услуг.

Шмыгаль также отметил, что украинцы стали значительно чаще пользоваться услугами онлайн. В частности 173 809 украинцев воспользовались порталом "Дия" и прошли курс "Дия" – цифровое образование. Премьер подчеркнул, что конечной целью является перевести 100% услуг в онлайн до 2024 года и преодолеть коррупцию, сделав ее невозможной при получении услуг от государства.

Сколько электронных документов уже доступно

Сейчас в приложении доступно 4 356 920 ID-карт, которые были оформлены гражданами ранее.

Более 16 миллионов биометрических загранпаспортов уже доступны для использования в приложении.

Как получить электронные документы:

Если у вас уже есть ID-карточка и биометрический загранпаспорт, все что нужно, просто скачать приложение "Дия" и зарегистрироваться в нем удобным способом. Как это сделать подробно описано в нашем материале.

Если ваши документы обработаны, вы сможете увидеть их в списке доступных документов в приложении.

Где можно использовать э-паспорт

Там, где раньше пользовались обычными паспортами.

Во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом

Во время медицинского обслуживания и банковских операций

Для получения административных услуг

На почте, при получении посылок, писем

Для покупки алкоголя или табака

Как быть со справкой о регистрации

Сейчас ее все же придется носить с собой владельцам ID-карт и пользователям приложения "Дия". Впрочем, в Минцифри уже сообщили, что работают над решением этого вопроса. Вполне возможно, что совсем скоро украинцы смогут подтверждать данные регистрации с помощью приложения.

Безопасность документов

Михаил Федоров отметил, что совместно с компанией EPAM разработана передовая система на базе QR-кодов, которая позволяет практически каждому человеку проверить подлинность электронного документа другого человека благодаря приложению "Дия".

Запись презентации е-паспорта в приложении "Дия":

Что такое "Дия"?

Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Сначала заработало мобильное приложение "Дия" – его можно бесплатно скачать в магазинах приложений для Android и Apple. В марте стала доступна и десктопная версия сервиса.



В рамках этого проекта уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 самых распространенных государственных услуг. А вот полностью оцифровать все государственные услуги планируют в течение 3 лет.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно