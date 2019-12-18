Электронный студенческий появится уже в следующем году

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Э-студенческий появится уже в следующем году / unsplash

В Министерстве цифровой трансформации Украины решили существенно облегчить жизнь студентам и ввести электронный студенческий. Уверяют, что он станет доступным уже в 2020 году.

Такая инициатива стала возможной благодаря утвержденному Правительством постановлению "О реализации экспериментального проекта по применению электронных студенческих (ученических) билетов".

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Э-студенческий появится в приложении "Дия", которое выступает базовой платформой программы "Государство в смартфоне".

Как будет происходить внедрение э-студенческого

  • Оцифровка билетов будет происходить с согласия лица на использование данных, в частности персональных, содержащиеся в Реестре студенческих (ученических) билетов Единой государственной электронной базы по вопросам образования.
  • Э-билет будет формироваться автоматически при условии наличия всех необходимых сведений о студенческом/ученическом билете государственного образца в Реестре ЕГЕБО и содержать уникальный электронный идентификатор – QR-код.
  • Проверка достоверности э-билета будет происходить с помощью технических средств без дополнительного предъявления документа, удостоверяющего личность.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Учеба Министерство цифровой трансформации Студенты Государство в смартфоне
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