Электронный ученический билет: вид, функции, дата запуска

В столичной администрации сообщали, что в декабре стартует тест электронных билетов школьников среди 20 школ Киева. Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров показал, как будет выглядеть электронный билет учащегося.

Предполагается, что билет будет предоставляться за счет городского бюджета. Оплачивать нужно будет только повторное изготовление билета. Одной из особенностей ученического билета является то, что с его помощью можно отслеживать перемещения ребенка.

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Вид билета

Дизайн карты разработала команда проекта "Агенты перемен". Первые 35 тысяч билетов будут изготовлены уже к концу 2019 года.



Электронный ученический билет

Другие функции билета

К слову, электронный ученический билет будет не только проездным: благодаря идентификации картой можно будет пользоваться электронным ученическим кабинетом с онлайн-дневником и задачами. Впоследствии с его помощью школьники будут получать обеды в столовых.

Кроме школьников, единые электронные билеты изготовят и для студентов. Ученики получат их бесплатно, а студенческие билеты позволят покупать поездки со скидкой 50%.

Когда полноценно запустят билет

Запуск электронного билета в киевском транспорте перенесли на 2020 год, поскольку не согласовали вопрос проезда льготных категорий пассажиров и отложили внедрение ученического электронного билета.

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