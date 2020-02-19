В Украине появится электронный военный билет: для чего и когда

Появление электронного военного билета в Украине анонсировали в декабре 2019 года. Теперь появилась информация о его функционале и наполнении.

Билет будет одинаков для всех: как для генерала, так и для солдата. Об этом рассказал заместитель Министра обороны Украины Алексей Марценюк в интервью Радио Свобода.

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На электронном носителе будут контактные данные, фото военного, группа крови и информация о службе в армии.

Когда введут электронный военный билет

Когда презентуют этот билет – пока неизвестно. Сначала он должен пройти тестирование: его введут в определенном районе для одного из видов войск. Что касается сроков сроков – министр обороны Загороднюк пообещал, что это произойдет в 2020 году.

Впоследствии, через 5 лет, когда полноценно заработает депозитно-монетарная система, на билете будут также данные об отпусках, командировках и квартирном деле.

Зачем вводить электронный военный билет

Как только военнослужащий подписывает контракт и на него оформляют электронный военный билет, он попадает в базу. Через определенный период ему начнет начисляться соответствующий депозит, который он потом сможет использовать. Это конкретные деньги, которые потом можно будет потратить на покупку жилья или же залог для ипотеки.

Что такое военный билет?Это документ, выдаваемый военным комиссариатом гражданам при призыве на действительную военную службу или при зачислении в запас. Военный билет является бессрочным документом, удостоверяющим личность солдата, матроса, сержанта, старшины.



Военные билеты выдают районные (городские) военные комиссариаты во время призыва на военную службу, зачисление военного учебного заведения, увольнение в запас или снятия с воинского учета по состоянию здоровья.