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Электропикап Endurance – прямой конкурент Cybertruck с дизайном Tesla

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Endurance / Lordstown Motors

Компания Lordstown Motors представила электрический пикап Endurance – умный, безопасный и более эффективный, чем у конкурентов. Производство начнется до конца 2020 года. Благодаря четырем моторам для каждого колеса у пикапа отличная проходимость и минимум движущихся частей.

Особенность пикапа Endurance

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Уникальная особенность созданного Lordstown электропикапа Endurance в том, что это первый коммерческий автомобиль с четырьмя моторами, пишет BI.

Такая конструкция позволит ему не погрязнуть в грязи на бездорожье, а также повысит управляемость и сократит количество рабочих компонентов. В конструкции Endurance меньше движущихся частей, чем у любого из конкурентов, утверждают создатели. Как следствие, рыночная стоимость и расходы на эксплуатацию тоже снизятся.

Характеристики пикапа

Запас хода такой же, как и у Cybertruck – 400 км, тяговое усилие – 3,4 тонны. Максимальная скорость пятиместного пикапа – 130 км/ч.

Endurance – это результат десяти лет разработок и исследований. Пикап прошел испытания в самых суровых условиях и в итоге подтвердил уникальность технологии,
– заявили представители компании.

Прототип обещают показать уже в январе, а начало поставок запланировано на конец 2020. Предзаказ доступен, а депозит такой, как у главного конкурента – всего 100 долларов.

Цена

Модель будут выпускать в Лордстауне, штат Огайо. Мощности фабрики позволяют собирать до 420 тысяч автомобилей ежегодно. Начальная цена уже известна – 52 500 долларов.

Что известно о Lordstown Motors? Это одна из множества автомобильных компаний, которые занимаются разработкой электрических пикапов. За несколько месяцев до громкого Cybertruck Tesla свой B2 анонсировала Bollinger Motors, а Ford объявила об электрификации уже культового F-150.

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Теги: Новости Техно Электромобили Cybertruck Гаджеты Техно
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