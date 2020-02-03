Электропикап от Hummer получит сверхмощные двигатели

General Motors подтвердила, что марка Hummer возвращается в виде электрического пикапа под брендом GMC. Машину официально представят этой весной, в мае. Продажи стартуют осенью 2021 года.

Коротко про Hummer

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Автомобили с логотипом Hummer, символ неумеренности 90-х, перестали выпускать в 2010 году, когда General Motors закрыла этот бренд вследствие банкротства, низкого спроса и высоких цен на бензин. Теперь он возвращается – но совсем другим. В начале нового десятилетия обновленный электрический Hummer готов явить себя миру, рассказывает New Atlas.

Модель Hummer H1 с ее военными корнями не вписывалась в тогдашнюю картину мира потребителей. Но именно это наследие и намерена сохранить новая, электрическая модель.

"Революционный пикап с нулевой эмиссией" будет оснащен мотором в 1000 лошадиных сил и крутящим моментом 15 590 Н-м. Такой монстр без проблем разгонится до 100 км/ч за 3 секунды.

GMC производит мощные пикапы и внедорожники премиум-класса, и GMC Hummer EV покорит новые вершины,

– заявил Данкан Алдред, вицепрезидент Buick и GMC.

Возвращение Hummer не пройдет незамеченным – GM намерена запустить рекламную кампанию "Тихая революция". В рекламе Hummer EV сделан акцент на бесшумность пикапа и его впечатляющие показатели.

Однако мировая премьера GMC Hummer EV состоится только в мае, а продажи начнутся и вовсе осенью 2021 года. Собирать Hummer будут на заводе Детройт-Хамтрамк, как рассказал недавно Марк Ройс, президент компании. На переоснащение фабрики GM недавно выделила 2,2 миллиарда.

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