Электросамокат внезапно вспыхнул в Dropbox: эвакуировали всю штаб-квартиру

В штаб-квартире компании Dropbox (это популярный файлообменник и синхронизатор файлов) возник пожар. Причиной чрезвычайной ситуации стал электрический самокат.

Как пишет The Verge, в отделе пожарной охраны Сан-Франциско подтвердили факт пожара.

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В результате пришлось эвакуировать всю штаб-квартиру. При этом пожарные смогли быстро потушить огонь и никто не пострадал.

Как свидетельствуют снимки, причиной пожара стал самокат Tianrun R3, который также продается под брендом RocketX. Это бюджетная серия.

Ранее уже случалось, что модели дешевых самокатов иногда взрывались. Причиной были литий-ионные батареи.

My office was evacuated today because an electric scooter exploded and caught fire. Seriously living in an episode of Silicon Valley over here. pic.twitter.com/cX2iVvejtf — Davy Rudolph (@davyr) August 14, 2019

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