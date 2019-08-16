Электросамокат внезапно вспыхнул в Dropbox: эвакуировали всю штаб-квартиру

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Из-за возгорания самоката вспыхнул пожар
Из-за возгорания самоката вспыхнул пожар / micro-scooters.co.uk

В штаб-квартире компании Dropbox (это популярный файлообменник и синхронизатор файлов) возник пожар. Причиной чрезвычайной ситуации стал электрический самокат.

Как пишет The Verge, в отделе пожарной охраны Сан-Франциско подтвердили факт пожара.

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В результате пришлось эвакуировать всю штаб-квартиру. При этом пожарные смогли быстро потушить огонь и никто не пострадал.

Как свидетельствуют снимки, причиной пожара стал самокат Tianrun R3, который также продается под брендом RocketX. Это бюджетная серия.

Ранее уже случалось, что модели дешевых самокатов иногда взрывались. Причиной были литий-ионные батареи.

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Теги: Новости США Новости Техно Техно Гаджеты
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