Сервис проката электросамокатов Bolt запустили в Киеве: цена и как их оформить
Сервис Bolt, которій предоставляет в аренду электросамокаты, заработал в Киеве. Сейчас он работает в тестовом режиме. Так что покататься можно только на территории парка UNIT.City. Для пользователей предлагают 20 самокатов, а через некоторое время их количество должны увеличить.
Как пишет ain.ua, весной 2020 года зону проката электросамокатов обещают расширить в центр столицы, а также возле транспортных узлов и популярных мест.
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После этого Bolt планирует запустить самокаты в Одессе и Львове.
Как воспользоваться прокатом
- Сначала нужно установить приложение Bolt – его можно загрузить в магазинах Android и iOS;
- Через приложение найти место аренды;
- Разблокировать самокат, отсканировав QR-код (тоже с помощью приложения);
- Когда вы закончили кататься, то указать о завершении поездки в приложении (цену за использование снимают после поездки).
- После этого электросамокат нужно оставить в безопасном месте. Вечером работники компании будут собирать эти самокаты и ставить заряжать.
Сейчас в Киеве доступны для аренды 20 самокатов
Цена
Пока использовать электросамокаты Bolt можно бесплатно. Прокат станет платным, когда сервис запустят официально, то есть уже весной.
По предварительной информации цена пользования составит 1 евро (27 гривен) за разблокировку и по гривне будут снимать за каждую минуту поездки.
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