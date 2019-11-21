Сервис проката электросамокатов Bolt запустили в Киеве: цена и как их оформить

Сервис Bolt, которій предоставляет в аренду электросамокаты, заработал в Киеве. Сейчас он работает в тестовом режиме. Так что покататься можно только на территории парка UNIT.City. Для пользователей предлагают 20 самокатов, а через некоторое время их количество должны увеличить.

Как пишет ain.ua, весной 2020 года зону проката электросамокатов обещают расширить в центр столицы, а также возле транспортных узлов и популярных мест.

По теме: Xiaomi выпустила компактный єлекроскутер: фото

После этого Bolt планирует запустить самокаты в Одессе и Львове.

Как воспользоваться прокатом

Сначала нужно установить приложение Bolt – его можно загрузить в магазинах Android и iOS;

Через приложение найти место аренды;

Разблокировать самокат, отсканировав QR-код (тоже с помощью приложения);

Когда вы закончили кататься, то указать о завершении поездки в приложении (цену за использование снимают после поездки).

После этого электросамокат нужно оставить в безопасном месте. Вечером работники компании будут собирать эти самокаты и ставить заряжать.



Сейчас в Киеве доступны для аренды 20 самокатов

Цена

Пока использовать электросамокаты Bolt можно бесплатно. Прокат станет платным, когда сервис запустят официально, то есть уже весной.

По предварительной информации цена пользования составит 1 евро (27 гривен) за разблокировку и по гривне будут снимать за каждую минуту поездки.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно