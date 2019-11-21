Сервис проката электросамокатов Bolt запустили в Киеве: цена и как их оформить

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Аренда электросамокатов Bolt в Киеве / itc.ua

Сервис Bolt, которій предоставляет в аренду электросамокаты, заработал в Киеве. Сейчас он работает в тестовом режиме. Так что покататься можно только на территории парка UNIT.City. Для пользователей предлагают 20 самокатов, а через некоторое время их количество должны увеличить.

Как пишет ain.ua, весной 2020 года зону проката электросамокатов обещают расширить в центр столицы, а также возле транспортных узлов и популярных мест.

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После этого Bolt планирует запустить самокаты в Одессе и Львове.

Как воспользоваться прокатом

  • Сначала нужно установить приложение Bolt – его можно загрузить в магазинах Android и iOS;
  • Через приложение найти место аренды;
  • Разблокировать самокат, отсканировав QR-код (тоже с помощью приложения);
  • Когда вы закончили кататься, то указать о завершении поездки в приложении (цену за использование снимают после поездки).
  • После этого электросамокат нужно оставить в безопасном месте. Вечером работники компании будут собирать эти самокаты и ставить заряжать.

Сервіс прокату електросамокатів Bolt запустили у Києві
Сейчас в Киеве доступны для аренды 20 самокатов

Цена

Пока использовать электросамокаты Bolt можно бесплатно. Прокат станет платным, когда сервис запустят официально, то есть уже весной.

По предварительной информации цена пользования составит 1 евро (27 гривен) за разблокировку и по гривне будут снимать за каждую минуту поездки.

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Теги: Техно Новости Техно Новости Киева Гаджеты
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