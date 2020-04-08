Энтузиаст создал сайт-путеводитель по музеям
В связи с пандемией коронавируса власти большинства стран рекомеендуют жителям оставаться дома и выходить на улицу только по необходимости. В связи с этим особой популярностью стали пользоваться онлайн-музеи. Разработчик Мак Гренфелл создал тематический агрегатор таких 3D-мест на виртуальной карте.
Что известно о новой разработке
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Программист из Лондона Мак Гренфелл сделал сайт Virtual Museums, через который владельцы смартфонов, ноутбуков и компьютеров смогут посетить крупнейшие музеи мира, не покидая дома.
Скриншот с сайта
Разработчик отметил, что сейчас сервис постоянно обновляется и пополняется новыми точками. Приобщиться к наполнению карты может любой, воспользовавшись кнопкой Submit Museum.
Статистика посещений
При регистрации на сервисе будет вестись статистика посещений и времени, которое пользователи провели в каждом музее.
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