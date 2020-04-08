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Энтузиаст создал сайт-путеводитель по музеям

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Появился сайт-путеводитель по музеям / Unsplash

В связи с пандемией коронавируса власти большинства стран рекомеендуют жителям оставаться дома и выходить на улицу только по необходимости. В связи с этим особой популярностью стали пользоваться онлайн-музеи. Разработчик Мак Гренфелл создал тематический агрегатор таких 3D-мест на виртуальной карте.

Что известно о новой разработке

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Программист из Лондона Мак Гренфелл сделал сайт Virtual Museums, через который владельцы смартфонов, ноутбуков и компьютеров смогут посетить крупнейшие музеи мира, не покидая дома.


Скриншот с сайта

Разработчик отметил, что сейчас сервис постоянно обновляется и пополняется новыми точками. Приобщиться к наполнению карты может любой, воспользовавшись кнопкой Submit Museum.

Статистика посещений

При регистрации на сервисе будет вестись статистика посещений и времени, которое пользователи провели в каждом музее.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости культуры Новости Техно Техно Интернет
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