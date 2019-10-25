Энтузиасты разобрали Google Pixel 4: что "под капотом" смартфона

Смартфон Google Pixel 4 представили не так давно, однако журналисты уже успели опробовать новинку в различных тестах. Энтузиасты из PBKreviews решили узнать, как размещены компоненты смартфона.

Что обнаружили специалисты под крышкой Google Pixel 4? Прежде всего специалисты PBKreviews вытащили лоток для SIM-карты. После этого, используя специальный медиатор, отделили заднюю панель, которую держат несколько винтов T4 Torx и шлейф. На внутренней стороне крышки расположилась беспроводная зарядка.

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После удаления дополнительных кронштейнов, разъемов и винтов можно получить доступ к аккумулятору, который закреплен на желтых клейких лентах. С помощью медиатора отсоединяется несколько шлейфов и кронштейнов, а затем – модуль камеры. Замена экрана потребует полной разборки телефона.

Разбор Google Pixel 4 – смотрите видео

Стоит отметить, что чип Soli очень маленький и размещен на отдельной плате рядом с наушником. Помимо него в смартфоне есть также аудиопроцессор Knowles.

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