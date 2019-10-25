Энтузиасты разобрали Google Pixel 4: что "под капотом" смартфона

26 Читати новину українською
Google Pixel 4
Google Pixel 4 / Фото из свободных источников

Смартфон Google Pixel 4 представили не так давно, однако журналисты уже успели опробовать новинку в различных тестах. Энтузиасты из PBKreviews решили узнать, как размещены компоненты смартфона.

Что обнаружили специалисты под крышкой Google Pixel 4? Прежде всего специалисты PBKreviews вытащили лоток для SIM-карты. После этого, используя специальный медиатор, отделили заднюю панель, которую держат несколько винтов T4 Torx и шлейф. На внутренней стороне крышки расположилась беспроводная зарядка.

Читайте также: Журналист проверил автономность смартфона Google Pixel 4

После удаления дополнительных кронштейнов, разъемов и винтов можно получить доступ к аккумулятору, который закреплен на желтых клейких лентах. С помощью медиатора отсоединяется несколько шлейфов и кронштейнов, а затем – модуль камеры. Замена экрана потребует полной разборки телефона.

Разбор Google Pixel 4 – смотрите видео

Стоит отметить, что чип Soli очень маленький и размещен на отдельной плате рядом с наушником. Помимо него в смартфоне есть также аудиопроцессор Knowles.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
сегодня
34062
Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Google Pixel Google Техно Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Флагманский смартфон Meizu 16T представили официально: характеристики и цена
24 октября 14:09 Флагманский смартфон Meizu 16T представили официально: характеристики и цена
122
Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
24 октября 08:04 Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
Анастасія Можаровська 331
Приложения банков вносят смартфоны Galaxy S10 в черный список: в Samsung прояснили ситуацию
23 октября 16:04 Приложения банков вносят смартфоны Galaxy S10 в черный список: в Samsung прояснили ситуацию
Ірина Полицька 185
Смог в Киеве: как отследить уровень загрязнения воздуха
22 октября 13:40 Смог в Киеве: как отследить уровень загрязнения воздуха
Анастасія Можаровська 637
Google Pixel 4 или iPhone 11 Pro: чья камера снимает лучше
20 октября 18:00 Google Pixel 4 или iPhone 11 Pro: чья камера снимает лучше
Ірина Полицька 519
Новости
Больше новостей
Залиште відгук