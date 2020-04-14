Энтузиасты установили Windows 10 на смартфоны Xiaomi и Samsung
Хотя официально смартфоны под управлением Windows уже давно не производятся, пользователи не оставляют попыток "подружить" Android-гаджеты с самой популярной операционной системой. В прошлом году она добралась до смартфона OnePlus 6, а недавно была перенесена сразу на два других аппарата: Xiaomi Mi6 и Samsung Galaxy S8.
Разработчик с ником @tomchrisdperez опубликовал в сети снимок Xiaomi Mi6 с установленной на нем ARM-версии операционной системы Windows 10. По его словам, положительного результата удалось достичь благодаря исправлению ошибки, связанной с утечкой памяти.
Интересно В Windows 10 появились эксклюзивные функции для смартфонов Samsung
Кроме того, энтузиаст под псевдонимом Evsio0n разместил в своем Twitter-блоге фото Samsung Galaxy S8, на дисплее которого отображается процесс установки "десятки". Он отметил, что гаджеты с процессорами Snapdragon могут без проблем запускать облегченную версию Windows 10.
Инструкции по установке десктопной ОС на смартфоны авторы снимков пока не опубликовали.
Другие эксперименты с Windows 10
Недавно один из энтузиастов решил проверить, сколько на самом деле оперативной памяти нужно для установки Windows 10 на компьютер. Результат был довольно неожиданным: для запуска Windows 10 нужно значительно меньше оперативки чем минимальный 1 гигабайт указанный в официальных требованиях, но подробнее об этой истории читайте здесь.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно
Читайте также
-
Обновление macOS Catalina ломает некоторые MacBook и iMacсегодня , 17:05
-
Доход CEO в сфере IT: зарплаты достигают 25 тысяч долларов в месяцсегодня , 13:05
-
Как самостоятельно собрать ультрафиолетовый дезинфектор для средств индивидуальной защитысегодня , 20:20
-
Смартфоны Pixel получат собственный процессор разработки Googleсегодня , 19:25
-
Уязвимость TikTok позволяет взламывать чужие аккаунтысегодня , 16:02
-
В Twitter случился массовый сбой: уже второй раз за последние два днясегодня , 11:41