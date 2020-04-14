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Энтузиасты установили Windows 10 на смартфоны Xiaomi и Samsung

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Иллюстративное фото / tecnoandroid

Хотя официально смартфоны под управлением Windows уже давно не производятся, пользователи не оставляют попыток "подружить" Android-гаджеты с самой популярной операционной системой. В прошлом году она добралась до смартфона OnePlus 6, а недавно была перенесена сразу на два других аппарата: Xiaomi Mi6 и Samsung Galaxy S8.

Разработчик с ником @tomchrisdperez опубликовал в сети снимок Xiaomi Mi6 с установленной на нем ARM-версии операционной системы Windows 10. По его словам, положительного результата удалось достичь благодаря исправлению ошибки, связанной с утечкой памяти.

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Кроме того, энтузиаст под псевдонимом Evsio0n разместил в своем Twitter-блоге фото Samsung Galaxy S8, на дисплее которого отображается процесс установки "десятки". Он отметил, что гаджеты с процессорами Snapdragon могут без проблем запускать облегченную версию Windows 10.

Инструкции по установке десктопной ОС на смартфоны авторы снимков пока не опубликовали.

Другие эксперименты с Windows 10

Недавно один из энтузиастов решил проверить, сколько на самом деле оперативной памяти нужно для установки Windows 10 на компьютер. Результат был довольно неожиданным: для запуска Windows 10 нужно значительно меньше оперативки чем минимальный 1 гигабайт указанный в официальных требованиях, но подробнее об этой истории читайте здесь.

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Автор: Михаил Года
Теги: Xiaomi Samsung Windows 10 Новости Техно Техно Смартфоны
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