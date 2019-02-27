"Эта игра не для PC": известный аналитик рассказал о провале игры Anthem

Известный аналитик Майкл Пактер объяснил, почему игра Anthem получила в прессе низкие оценки. По его мнению, новый проект не предназначен для персональных компьютеров, а свои обзоры рецензенты писали именно по PC-версии.

Почему Anthem не популярен среди PC-геймеров? Как сообщает ресурс ResetEra, Пактер предполагал, что средняя оценка консольной версии будет на 10 баллов выше, чем компьютерной. Такую оценку он называет "плохой, но не катастрофической".

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Отметим, сейчас средний балл PC-версии Anthem на Metacritic составляет 60 из 100 (на основании 49 обзоров).

На мой взгляд, эта игра – не для компьютеров. В ней можно летать, маневрировать в воздухе, как будто вы управляете автомобилем. Такое управление не очень хорошо работает на компьютерах, зато идеально подходит для консолей,

– подчеркнул Пактер.

Перспективы. В то же время он и его коллега Гильермо Фернандес из исследовательской фирмы Newzoo уверены, что инвесторам не стоит огорчаться неудовлетворительными стартовыми результатамит Anthem.

Трейлер игры Anthem – смотрите видео

По словам Пактер, в Electronic Arts в течение всего года были финансовые проблемы, и результаты Anthem – логическое следствие этого. В то же время он отметил, что "королевская битва" Apex Legends выступает на рынке "феноменально".

Немалая часть доходов EA генерируется за счет безумно популярных ежегодных спортивных игр. Конечно, нельзя говорить что-то конкретное о финансовом будущем компании, но прямо сейчас беспокоиться точно не о чем, – отметил Гильермо Фернандес.

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