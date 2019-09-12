Эту страну умом не понять: в России продают "место" в очереди за новым IPhone 11

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В России продают "место" в очереди за новым IPhone 11
В России продают "место" в очереди за новым IPhone 11

Официально iPhone 11 и iPhone 11 Pro можно будет приобрести только 20 сентября. Однако это не останавливает умельцев уже зарабатывать на этом деньги.

Бизнес простой – за вас будут стоять в очереди, чтобы вы как можно скорее стали владельцем нового iPhone 11 Pro".

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На Авито появляются объявления о продаже мест в очереди за iPhone 11. Цены стартуют от 5 тысяч рублей (1 800 гривен), а самое дорогое предложение – 1 миллион рублей ( 360 тысяч гривен).

За 150 тисяч вам займуть пріоритетне місце в черзі
За 150 тысяч вам займут приоритетное место в очереди

Некоторые готовы занять место только после подписки. Другие работают в команде "по разработанному плану".

В прошлом году с очередями была такая же ситуация: перед стартом продаж iPhone XS. Вблизи точки продаж собралось почти 100 человек. Самое дорогое место продавали за 450 тысяч рублей, но его никто не купил.

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Теги: Новости Техно Техно iPhone 11 Apple Гаджеты
Источник: Техно 24
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