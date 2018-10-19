В Южной Корее хотят обязать полицию убеждать граждан заклеивать камеры на своих смартфонах. Таким образом в стране хотят решить проблему съемок порно на скрытую камеру.

Об этом пишет Gizmodo.

Так, полиция одной из провинций Южной Кореи уже создала 50 тысяч специальных стикеров для камеры и распространяет их бесплатно.

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Запустили даже специальную кампанию под названием "Нет нелегальной съемке", в которой принимают участие PR-отделы полиции, женщины-активисты, а также представители сферы маркетинга.

Кроме того, полиция планирует передавать постеры для организаций по защите прав женщин и детей, на которых указано, что съемка людей и распространение видео без их согласия являются нелегальными.

Издание также добавляет, что действительно эта проблема широко развита в стране. Неприличные видео прохожие снимают на телефон, также скрытые камеры устанавливают в автобусах, такси, бассейнах, супермаркетах, уборных и даже в мужской обуви.

Ранее также работников общественного транспорта обязали создавать команды, которые должны искать скрытые камеры в публичных местах. Причем на учреждения, которые отказываются от проверки, могут наложить штраф.

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