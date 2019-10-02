Кабель для взлома iPhone и Mac поступит в массовую продажу

Вскоре после анонса кабелей Lightning, которые позволяют удаленно взломать iPhone и Mac, их автор объявил о начале серийного производства подобных аксессуаров. Уже вскоре девайс появится в массовой продаже.

Что известно об устройстве? Хакерский инструмент, который получил название O.MG Cable, создан на основе оригинальных кабелей Lightning, поэтому выглядит очень реалистично. Отличие заключается в специальном чипе, который обеспечивает беспроводной доступ к устройствам Apple, сообщает ubergizmo.

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На выставке Def Con создатель продал несколько кабелей за 200 долларов каждый. Сколько он будет стоить после начала серийного выпуска, данных пока нет.

Я поддерживаю суперпрозрачный процесс. (Практически) каждый, кто производит что-то, намерен хранить молчание до дня релиза, когда представит вещь целиком, уже готовую к продаже или, как минимум, дата начала продаж известна,

– подчеркнул разработчик устройства.

After months of work, I am now holding the very first fully manufactured #OMGCable. I can’t wait to get these up on https://t.co/mVYIMD3v7g



Now time for a fully destructive teardown to make sure they meet all my requirements for a fully field-ready piece of attack hardware. pic.twitter.com/lMVBv5RRjw — _MG_ (@_MG_) September 29, 2019

Как себя защитить? Выход для тех, кто всерьез опасается взлома с помощью подобного устройства – покупать оригинальные аксессуары непосредственно у Apple. Также технология имеет некоторые ограничения – злоумышленник и его оборудование для взлома должны находиться на расстоянии не более 90 метров от чипа.

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