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Что знает о вас государство: в Украине появился кабинет гражданина

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Кабинет гражданина в Дия – что это, как работает
Заработал личный кабинет гражданина на портале Дия / Министерство цифровой трансформации Украины

Данные об украинских гражданах собирают более 200 реестров. Минцифры работает над благоустройством информации и над единым реестром народонаселения. На портале Дия уже запустили кабинет гражданина, где можно посмотреть, какой недвижимостью вы владеете, просмотреть электронные документы, движимое имущество, землю и бизнес.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал об этом в своем телеграм-канале подчеркнув, что перечень данных и дальше будет расширяться.

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Как работает личный кабинет

Если, например, вы владеете квартирой, но данные о ней не отражены в кабинете, это означает, что ее нет в электронном реестре. А право собственности есть только в бумажном виде, в архиве.

Важно! Отсутствие данных в реестре – это риски рейдерства, и вообще потери прав собственности, если что-то произойдет с тем же архивом.

Как воспользоваться услугой

Доступ в личный кабинет открыт на сайте портала Дия. На портале можно зарегистрироваться, используя электронную подпись или BankID. Там можно просмотреть данные, которыми располагает о вас государство.

На сегодняшний день за несколько недель статистика использования этой возможности такова:
ЕГР (реестр бизнеса):

  • Всего запросов – 89 896
  • Успешные с данными – 76 032

Реестр недвижимого имущества:

  • Всего запросов – 285 070
  • Успешные с данными – 276 373

Государственный земельный кадастр:

  • Всего запросов – 25 516
  • Успешные данными – 12 256

Реестр удостоверений водителя:

  • Всего запросов – 53 432
  • Успешные с данными – 39 886

Реестр свидетельств о регистрации ТС:

  • Всего запросов – 113 509
  • Успешные с данными – 20 076

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Автор: Михаил Года
Теги: Министерство цифровой трансформации Дия Михаил Федоров Новости Техно Техно Интернет
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