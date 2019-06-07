Качели, мох на стенах и никаких оупенспейсов: чем удивляет офис IT-компании во Львове

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Офис Sigma Software во Львове понравится тем, кто любит широкое открытое, но в то же время уютное рабочее пространство.

Sigma Software входит в скандинавскую группу компаний, которая предоставляет услуги по разработке и специализируется на IТ-консалтинге.

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Офисы компании, кроме Украины, есть также в Польше, Швеции, США и Австралии. Украинская команда насчитывает более 950 специалистов во Львове, Харькове, Одессе, Киеве, Виннице, Днепре, Сумах и так далее.

офіс IT компанія Львів
Офис IT-компании Sigma Software во Львове // Фото: lviv.com

Чем особенный офис во Львове?

Этот офис Sigma Software один из двух офисов компании в Украине, построенный с учетом зеленых технологий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friday is traditionally the day of Sigma Software locations. So, this week we are happy to present our Lviv office. Here are some facts about it: It opened its door in December, 2014 and at the moment hosts almost a hundred IT specialists (yes, very soon there will be of us in the Lviv office) ️This is one of 2 Sigma Software offices in Ukraine built using green technologies ️It is decorated in typical colors of the company - black ️and red with the addition of natural and environmental materials ️There is a lovely moose greeting everybody entering the office ️We don’t work in open spaces — instead we have cozy rooms accommodating maximum 10 people each ️There are 3️⃣awesome swings in case you feel tired, stressed, or just want to have some fun during a working day ️Every Friday our teammates gather together for a cup of coffee ️and tasty breakfast to discuss our projects and achievements ️There is an R&D lab in the office And now a tricky question for you: How many locations does Sigma Software have in UkraineWrite your answer in comments. ️️️ #sigmasoftware #sigmasoftwarelviv #lviv #jobslviv #lvivit #itlviv #вакансіїльвів

Допис, поширений Sigma Software (@sigma_software)

Интерьер оснащен по шведскому принципу лагом – когда ничего не мало, не много, а достаточно. Одни приятные глазу функциональные вещи.

офіс лагом IT-компанія Львів
Офис в стиле лагом IT-компании Sigma Software во Львове // Фото: lviv.com

Недвижимость 24 показывала, как выглядит квартира в стиле лагом от львовских дизайнеров.

Офис оформлен в черно-красных цветах с добавлением натуральных и экологичных материалов.

На входе сотрудников и гостей встречает традиционный житель скандинавских стран – деревянный лось по имени Зеник.

офіс IT-компанія Львів
Офис оформлен в красно-черных цветах компании // Фото: lviv.com

В компании заботятся об окружающей среде – пытаются сортировать мусор и минимизировать использование пластика. Сам офис построен по принципу энергосбережения, чтобы зимой не использовать слишком много тепла для обогрева помещений.

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Не найдете здесь никакого традиционного для IT-компаний оупенспейса. Здесь работают по традиционной кабинетной системе с уважением к частному пространству каждого отдельного сотрудника. Максимально в одном кабинете может работать до 10 человек.

офіс IT-компанія Львів
Вместо традиционных оупенспейсов – просторные кабинеты // Фото: lviv.com

В компании следят, чтобы их работникам хватало кислорода для активной умственной деятельности, поэтому повсюду немало растений, вазонов, а в коридоре растет настоящий мох.

Львів офіс ІТ-компанія Sigma Software
На стенах растет мох, а в кабинетах много растений // Фото: lviv.com

После рабочего дня кабинеты кварцуют с помощью специальных ламп, чтобы убить бактерии и предотвратить сезонные болезни.

От шведов в львовском офисе переняли традиционный перерыв на кофе – фика. Отвлечься от работы в неформальной обстановке с менеджером можно в собственном кафе компании.

офіс ІТ-компанія фіка Львів Sigma Software
Работники любят собираться на традиционный шведский перерыв на кофе // Фото: lviv.com

Также здесь есть отдельный массажный кабинет, где один раз в год за счет компании можно пройти курс массажа, чтобы предупредить проблемы со спиной.

В учебном пространстве Sigma Club можно поиграть в теннис или аэрохоккей. А по просьбе работников здесь могут организовать занятия по йоге, фитнесу, танцам или пилатесу – достаточно, чтобы собралось не менее 10 желающих.

 

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Теги: Новости недвижимости Украины Техно IT-бизнес Новости Техно Офисные центры Новости Львова Фотоновости
Источник: Lviv.com
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