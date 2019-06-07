Качели, мох на стенах и никаких оупенспейсов: чем удивляет офис IT-компании во Львове

Офис Sigma Software во Львове понравится тем, кто любит широкое открытое, но в то же время уютное рабочее пространство.

Sigma Software входит в скандинавскую группу компаний, которая предоставляет услуги по разработке и специализируется на IТ-консалтинге.

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Офисы компании, кроме Украины, есть также в Польше, Швеции, США и Австралии. Украинская команда насчитывает более 950 специалистов во Львове, Харькове, Одессе, Киеве, Виннице, Днепре, Сумах и так далее.



Офис IT-компании Sigma Software во Львове // Фото: lviv.com

Чем особенный офис во Львове?

Этот офис Sigma Software один из двух офисов компании в Украине, построенный с учетом зеленых технологий.

Интерьер оснащен по шведскому принципу лагом – когда ничего не мало, не много, а достаточно. Одни приятные глазу функциональные вещи.



Офис в стиле лагом IT-компании Sigma Software во Львове // Фото: lviv.com

Недвижимость 24 показывала, как выглядит квартира в стиле лагом от львовских дизайнеров.

Офис оформлен в черно-красных цветах с добавлением натуральных и экологичных материалов.

На входе сотрудников и гостей встречает традиционный житель скандинавских стран – деревянный лось по имени Зеник.



Офис оформлен в красно-черных цветах компании // Фото: lviv.com

В компании заботятся об окружающей среде – пытаются сортировать мусор и минимизировать использование пластика. Сам офис построен по принципу энергосбережения, чтобы зимой не использовать слишком много тепла для обогрева помещений.

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Не найдете здесь никакого традиционного для IT-компаний оупенспейса. Здесь работают по традиционной кабинетной системе с уважением к частному пространству каждого отдельного сотрудника. Максимально в одном кабинете может работать до 10 человек.



Вместо традиционных оупенспейсов – просторные кабинеты // Фото: lviv.com

В компании следят, чтобы их работникам хватало кислорода для активной умственной деятельности, поэтому повсюду немало растений, вазонов, а в коридоре растет настоящий мох.



На стенах растет мох, а в кабинетах много растений // Фото: lviv.com

После рабочего дня кабинеты кварцуют с помощью специальных ламп, чтобы убить бактерии и предотвратить сезонные болезни.

От шведов в львовском офисе переняли традиционный перерыв на кофе – фика. Отвлечься от работы в неформальной обстановке с менеджером можно в собственном кафе компании.



Работники любят собираться на традиционный шведский перерыв на кофе // Фото: lviv.com

Также здесь есть отдельный массажный кабинет, где один раз в год за счет компании можно пройти курс массажа, чтобы предупредить проблемы со спиной.

В учебном пространстве Sigma Club можно поиграть в теннис или аэрохоккей. А по просьбе работников здесь могут организовать занятия по йоге, фитнесу, танцам или пилатесу – достаточно, чтобы собралось не менее 10 желающих.