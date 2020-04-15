Качественное общение с клиентами – залог успешного бизнеса

Для ведения успешного бизнеса ключевую роль играет качественное обслуживание клиентов. Что невозможно представить без качественной связи. Однако, чтобы наладить надежную телефонную сеть для своих корпоративных нужд, уже не нужно переплачивать за оборудование, монтаж и дальнейшее обслуживание офисных АТС.

И мы вам расскажем о современном решении – виртуальных телефонных станциях.

Что такое "виртуальные" станции?

Виртуальная мобильная АТС – это не просто средство коммуникации. Это удобный инструмент, который делает внутренние бизнес-процессы совершеннее и предоставляет возможность «отвязать» сотрудников от офиса, налаживает взаимодействие с клиентами и ускоряет развитие бизнеса Вашей компании.

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Как это работает? Вместо того, чтобы тратить время и деньги на покупку дорогостоящего оборудования и обустройство коммуникационных сетей в офисе, клиент использует мощности компании-оператора. Облачный сервис предлагает те же преимущества, что и стационарная офисная АТС, даже больше. И что важно: подключить такой сервис не составит большого труда.

Преимущества сетей Киевстар. Большой плюс решения от Киевстар заключается в том, что эти АТС могут работать как с фиксированными, так и с мобильными номерами. Кроме того, их работу можно совмещать с СRM-системами.

В итоге, вы не пропустите ни одного звонка клиента, сможете отследить все звонки, записать их, а также контролировать работу отделов продаж и иметь быстрый доступ к истории общения с каждым клиентом. И все это – дистанционно. Ваши сотрудники могут находиться в разных городах, даже дома. А вы будете управлять всеми процессами через удобный Веб портал.

Другие преимущества виртуальной АТС. Станция позволяет подключить к одному коммуникационному центру как стационарные, так и мобильные номера. Таким образом, на одном номере можно развернуть целый контакт-центр или отдел продаж.

Запись телефонных разговоров, статистика звонков, список нежелательных номеров, интеграция мобильных и фиксированных телефонных номеров в CRM – все это не только предохраняет от возможных злоупотреблений недобросовестных работников, но и помогает контролировать качество обслуживания клиентов, глубже познать их потребности, а значит – и улучшить сотрудничество.

Вы можете формировать клиентскую базу по входящими звонкам на мобильные или фиксированные номера; отслеживать и распределять нагрузку между операторами вашего контакт-центра, сотрудниками отдела продаж или обслуживания, изучать экономическую целесообразность телефонных вызовов с целью рекламы и многое другое, что с обычными офисными АТС сложно даже представить.

Услуга "Smart Сonference". Она позволяет проводить деловые переговоры с партнерами или совещания с региональными представителями дистанционно. Участие в ней могут принять одновременно 128 человек. К тому же вам не обязательно предупреждать каждого отдельно о времени проведения, контактном телефоне, пароле доступа, ведь современная онлайн-платформа сама сообщит участникам и пригласит их на конференцию в назначенное время.

Ищете решения, которые помогут повысить лояльность клиентов, увеличить количество продаж и контролировать расходы? Виртуальная мобильная АТС и CRM-системы – одно из таких: простые решения – для современного бизнеса.