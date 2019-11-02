Кадры дня: фотограф разбирает гаджеты и делает удивительные снимки

Новозеландский фотограф Ричард Перри создал оригинальную серию снимков. Она получила название «Потребуется сборник». На фото мы видим разобранные аксессуары в невероятно красивой форме.



Как пишет The Verge, фотограф сам разбирал гаджеты, которые впоследствии фотографировал. Перри разбирал аксессуары до малейшего винтика, дальше все тщательно вымывал. После этого от делал отдельные снимки на разных этапах и в фотошопе составлял послойно.

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Один снимок фотограф создавал 15 часов

Это очень кропотливая работа – на одно фото он тратил 15 часов. Под "горячую руку" художника попали как современные девайсы, так и консоли старого образца.



На снимках: старые консоли и новые аксессуары

"Современные гаджеты ужасные в работе. Там гораздо больше клея или каких-то пластиковых зажимов, которые нельзя снять, не повредив что-то еще другое. А старые консоли – это песня. Все закреплено болтами, у каждого компонента есть некоторая свобода в корпусе, разбирать их легко и приятно", – говорит фотограф.



Уже гоготова целая коллекция

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