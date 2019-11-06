Кадры дня: NASA показало панораму звездного неба

Агентство NASA создало огромную панораму звездного неба южного полушария. Это удалось сделать с помощью кадров, которые снял так называемый "охотник за экзопланетами" Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Как сказано на сайте агентства, TESS наблюдал за южным небом в поисках экзопланет в течение года. Он делал фото каждые полчаса, для этого у него были специальные 4 камеры.

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Таким образом аппарат пытался выявить затмение звезд через проход перед ними планет. Результатом его работы стало выявление 29 экзопланет, которые уже подтвердили, и еще около 1 тысячи ожидают подтверждения.



Так выглядит панорама звездного неба

Однако, кроме экзопланет устройство зафиксировало комету, несколько взрывов сверхновых и даже вспышку от звезды, которую разорвала на части черная дыра.

Как появилась панорама? В общем, за год работы TESS накопил 20 терабайт снимков. Поэтому агентство использовало 208 фото и объединило их в панораму южного неба, разделенную на 13 секторов.

После завершения наблюдения за южным небом TESS в течение года будет изучать северное.



Панораму разбили на 13 секторов

Что такое экзопланета? Это планета за пределами солнечной системы, которая дрейфует космическим пространством или вращается вокруг своей звезды. По состоянию на 2019 год, всего зарегистрировано 4107 экзопланет в 3057 системах. Общее количество экзопланет в нашей галактике может достигать сотен миллиардов.

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