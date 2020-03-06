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Кадры дня: самые эффектные снимки на iPhone в ночном режиме

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Смартфоны Apple ценят именно за качественную работу камер, включая съемку в ночном режиме. Чтобы подчеркнуть это преимущество, Apple запустила конкурс на лучшую фотографию, снятую в ночном режиме на iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Сейчас компания подвела итоги конкурса и представила работы победителей. Лучшие снимки выбирало жюри.

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Всего было выбрано шесть победителей. Работы победителей будут представлены в галерее на apple.com, а также в Instagram компании и на билбордах.

В 2019 году компания проводила похожий конкурс, но не предложила компенсации победителям. При этом в 2020 году Apple заплатит лицензионный сбор за использование фотографий в маркетинговых каналах бренда.

Фото, снятые на iPhone в ночном режиме

Камеры iPhone 11 Pro

  • Основной сенсор с разрешением 12 Мп, (f/1.8) с углом обзора 77 градусов
  • Вспомогательный сенсор на 12 Мп (f/2.4), широкоугольная оптика (120 градусов)
  • Дополнительный сенсор (телеобъектив) – 12 Мп (f/2.0)

Разрешение фронтальной камеры – 12 Мп (f/2.2)

Камеры iPhone 11

  • Основная 12-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией (диафрагма f/1.8)
  • Дополнительный модуль на 12 Мп с ультраширокоугольным объективом с углом обзора 120 градусов.

Разрешение фронталки – 12 Мп.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно iPhone 11 Apple iPhone Смартфоны
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