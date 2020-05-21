Как раздать интернет с телефона на компьютер: инструкция

Современные смартфоны могут работать как точка доступа, то есть раздавать интернет на компьютеры, планшеты и другие смартфоны. Для этого достаточно активировать на телефоне 4G и активировать соответствующую функцию. Как раздать интернет с Android и iPhone на другие устройства, рассказываем подробно в нашем материале.

Существует несколько способов соединения смартфона и ноутбука для доступа последнего к сети: с помощью USB-кабеля, через Bluetooth или Wi-Fi. 24 канал протестировал каждый из вариантов и выбрал самый эффективный и удобный вариант.

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Как раздать интернет с Android-смартфона

Процесс настройки и раздачи интернета для каждого смартфона на операционке от Google похож, с малейшими отличиями. Именно поэтому проблем с настройками и подключением возникнуть не должно.

В первую очередь стоит убедиться, что смартфон подключен к мобильному интернету и хорошо ловит сигнал. Для этого в верхней панели, где отображается покрытие сети, рядом с этой иконкой должна отображаться цифра 4, 4G, LTE или другие иконки, которые свидетельствуют об успешном подключении к мобильной сети.



Значок 4G свидетельствует о подключении к мобильной сети

После этого алгоритм действий прост:

Откройте настройки телефона и найдите раздел, который называется "Беспроводные сети";

Далее нужно найти "Режим модема и портативная точка доступа" или похожее;

Переходим в "Настройки точки доступа" и указываем название точки доступа для удобства и пароль;

Возвращаемся на одно меню назад и активируем точку доступа, нажимая на ползунок.

Скриншоты меню настройки

После завершения настройки на экране телефона, рядом с иконкой сигнала сети, появится значок точки доступа, которая свидетельствует про активную раздачу телефоном интернета.

Пиктограмма наряду с изображением покрытия свидетельствует об активной точке доступа

Ну а дальше все просто. По сути ваш телефон стал обычным роутером, который раздает Wi-Fi. Все, что вам остается – открыть ноутбук или другое устройство и присоединиться к своей новой сети с помощью вашего пароля. Процесс стандартный для подключения к любой новой сети.



Подключение к новой точке доступа на ноутбуке

Стоит отметить, что в меню настройки точки доступа можно настроить дополнительные параметры. Так, кроме имени точки и пароля, часто можно выбрать частоту (2,4 ГГц или 5 ГГц), каналы, максимальное количество возможных устройств и время автоматического выключения точки доступа.

Добавим, что частоту со стандартных 2,4 ГГц на 5ГГц стоит менять в том случае, если вы хотите подключить более чем одно устройство, или же телефон, который раздает интернет, вынужден располагаться далеко от ноутбука или другого устройства, которое будет получать интернет.

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Как подключить смартфон в качестве Bluetooth-модема

Для создания этого подключения вам необходимо открыть настройки смартфона и перейти к выбору режима модема. Только на этот раз нужно вместо "Портативной точки доступа" поставить галочку напротив пункта "Bluetooth-модем".

Обратите внимание, что в настройках Bluetooth ваш гаджет должен быть открытым для обнаружения другими устройствами. Проверьте обязательно эту опцию в настройках смартфона.

Не забудьте убедиться, что в Windows активен Bluetooth-интерфейс. Открываем в "Панели управления" окно "Устройства и принтеры", в котором нажимаем на ссылку "Добавление устройства".

Начнется поиск устройств, доступных в данный момент для подключения через Bluetooth. Когда определится ваш телефон, его иконка появится в этом окне. Несколько позже появится окошко с 8-значным кодом.

После этого на вашем телефоне появится запрос на сопряжение устройств, а затем предложение дать разрешение на использование смартфона в качестве Bluetooth-модема.

После этих операций щелкните по иконке смартфона в окне "Устройства и принтеры" правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Подключаться через" – "Точка доступа".

Как подключить смартфон в роли USB-модема

Для реализации этого способа необходимо подключить смартфон кабелем к одному из USB-портов на компьютере под управлением Windows. В большинстве случаев необходимые драйвера система обнаружит и установит самостоятельно, но если этого не произошло, вам придется скачать их на сайте производителя гаджета и установить вручную. Обратите внимание, что лучше всего использовать комплектный кабель, так как его качество может косвенным образом повлиять на скорость соединения.

После подключения смартфона откройте его настройки и в разделе "Беспроводные сети" выберите пункт "Еще". Перед вами откроется раздел дополнительных настроек, где нас интересует пункт "Режим модема".

Здесь необходимо поставить флажок возле пункта "USB-модем". В результате на вашем компьютере появится новое соединение. Для его активации откройте окно сетевых подключений, щелкните правой кнопкой мыши по иконке "Подключение по локальной сети" и в контекстном меню выберите пункт "Включить".

Как раздать интернет с iPhone

Алгоритм действий похож, как и в предыдущей инструкции. Сперва стоит убедиться, что ваш смартфон подключен к мобильному интернету и хорошо ловит сигнал.

Далее пошагово:

Откройте настройки iPhone и зайдите в подменю "Собственный хот-спот";

Здесь нужно включить функцию "Разрешить присоединяться другим";

Если у вас iOS 12 или более старая версия, активируйте переключатель "Режим модема".

Не закрывайте меню "собственный хот-спот" на iPhone до подключения нового устройства;

Обратите внимание на имя сети под заголовком "для подключения через Wi-Fi" и на пароль. Они понадобятся для подключения.

Возьмите гаджет, на который нужно раздать интернет, и подключитесь к созданной сети Wi-Fi. После этого все должно заработать.

Скриншоты меню для iPhone

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Раздача интернета с iPhone по Bluetooth и USB очень похожа. Кроме того, в настройках "Собственный хот-спот" подробно описаны инструкции по раздаче интернета через USB и Bluetooth.

Именно подключение с помощью Wi-Fi показало наилучшую скорость. Поэтому, если неподалеку от компьютера есть розетка, то использовать необходимо именно метод Wi-Fi-модема.