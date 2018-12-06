Как 5G изменит представление о мобильном интернете: преимущества новых сетей

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Как 5G изменит представление о мобильном интернете
Как 5G изменит представление о мобильном интернете / Фото из открытых источников

В рамках конференции Snapdragon Tech Summit 2018 состоялся анонс коммерческих мобильных сетей пятого поколения. Сотрудники компании Qualcomm рассказали о преимуществах сети нового поколения.

Об этом сообщает 4PDA.

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"Сегодня вся экосистема 5G делает огромный шаг вперед, и этот шаг служит новым подтверждением того, как лидеры экосистемы и Qualcomm Technologies в частности приближают коммерциализацию сетей нового поколения – от самых первых шагов, включая научные разработки и стандартизации, испытания, выпуск инновационных продуктов и технологий, и до неизбежного распространения сетей 5G и поддерживающих их устройств по всему миру в первой половине 2019 года", – отметил президент Qualcomm Incorporated Кристиано Амон.

Вместе мы меняем облик целой отрасли и помогаем пользователям этих сетей и устройств получить совершенно новые впечатления от возможностей мобильной связи,
– подчеркнул Амон.

Волны миллиметрового диапазона демонстрируют ряд преимуществ над частотами текущего поколения. Они менее чувствительны к помехам в виде стен,  обладают лучшим коэффициентом отражения, сохраняя мощность сигнала и требуют меньших затрат на оборудование при развертывании сети.

В ходе демонстрационного тестирования модема X50 была достигнута скорость соединения в 1,5 Гбит / с – этого оказалось достаточно для потокового воспроизведения видео с разрешением 8K.

Презентация 5G-модема – смотрите видео

 

В перспективе у технологии есть все шансы не только сделать “Интернет вещей” доступным мейнстримом, но и полностью заменить Wi-Fi оборудование, которое не будет привязывать абонента к точке доступа с ограниченным радиусом действия.

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Стабильный прием сигнала обеспечивает специально разработанная антенна от Qualcomm. Кроме того, модем X50 был представлен в виде аксессуара Moto Mod для смартфонов Motorola – это позволит владельцам устройств на базе SoC прошлого поколения использовать преимущества новых сетей, не меняя аппарат. Также компания сообщила о выпуске двух эксклюзивных моделей серии Moto в 2019 году.


Qualcomm представила первый в мире коммерческий 5G-модем

Не исключено, что перспективным модемом в ближайшее время обзаведутся и новые ревизии других популярных гаджетов – ранее уже сообщалось о выпуске 5G-версии Xiaomi Mi Mix 3. Кроме того, обновление модельного ряда до современного стандарта связи ранее анонсировали такие вендоры, как Samsung, Oppo, Vivo и другие.

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Теги: Техно Интернет Qualcomm
Источник: Техно
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