Как автомобиль Tesla Model 3 может помочь спасти жизнь водителям

Во время серьезных ДТП спасти человека из электромобиля Tesla Model 3 гораздо легче, чем в других случаях. Это связано с особым размещением наиболее опасных частей электрической конструкции.

Как сообщает ресурс Geekon, речь идет о высоковольтных проводах. По словам эксперта по архитектуре автомобилей Tesla Брока Арчера, со времен Tesla Model X инженеры компании серьезно поработали над их расположением.

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"Вскрытие" показало, что в Tesla Model 3 они собраны в более тесную связь и не разбросаны по всей конструкции. Такая особенность сильно расширяет возможности спасателей – они могут освобождать жертв аварий практически с любого угла искореженных автомобилей не боясь, что заденут провода с высоким напряжением.

Как расположены провода в Tesla Model 3

На изображении видно, что опасные провода в основном расположены на левой задней стороне кузова и посередине. Как правило, спасти пострадавших можно просто распилив область двери, где опасных элементов попросту нет.

К сожалению, этого нельзя сказать об автомобиле Tesla Model X – он оснащен механическими дверьми с вертикальным открытием. Разумеется, к ним присоединены электрические провода, которые можно задеть при разрезе автомобиля.

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