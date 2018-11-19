Как беспилотные авто могут улучшить сексуальную жизнь
Интересное исследование обнародовали британские ученые. Они считают, что автопилотные автомобили могут положительно повлиять на сексуальную жизнь их пользователей.
Об этом пишет The Nextweb.
Результаты исследования были опубликованы в издании Annals of Tourism Research. В связи с работой, если авто не будет иметь водителя, то пассажиры смогут использовать время во время поездки, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь.
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Так, один из авторов исследования, Скотт Коэн утверждает, что более 60% американцев уже имеют опыт секса в автомобиле. При этом беспилотные авто только будут способствовать такой тенденции.
У людей буквально появится больше времени на секс, а это также разнообразит процесс. Кроме половой жизни, беспилотные авто будут давать пользователю больше времени на сон, еду, работу, ведь все это можно будет делать в дороге.
Скажется это и на секс-индустрии.
"Секс является частью городского туризма, и вполне очевидно, что распространение беспилотных авто приведет к появлению нового вида передвижных борделей", – считает исследователь.
По его предположению, автомобильный секс станет обычным делом примерно в 2040 году.
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