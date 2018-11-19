Как беспилотные авто могут улучшить сексуальную жизнь

37 Читати новину українською
Секс в машине станет привычным делом в 2040 году
Секс в машине станет привычным делом в 2040 году / Фото из открытых источников

Интересное исследование обнародовали британские ученые. Они считают, что автопилотные автомобили могут положительно повлиять на сексуальную жизнь их пользователей.

Об этом пишет The Nextweb.

Результаты исследования были опубликованы в издании Annals of Tourism Research. В связи с работой, если авто не будет иметь водителя, то пассажиры смогут использовать время во время поездки, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь.

Читайте также: В Китае ведущим стал искусственный интеллект: как он выглядит

Так, один из авторов исследования, Скотт Коэн утверждает, что более 60% американцев уже имеют опыт секса в автомобиле. При этом беспилотные авто только будут способствовать такой тенденции.

У людей буквально появится больше времени на секс, а это также разнообразит  процесс. Кроме половой жизни, беспилотные авто будут давать пользователю больше времени на сон, еду, работу, ведь все это можно будет делать в дороге.

Скажется это и на секс-индустрии.

"Секс является частью городского туризма, и вполне очевидно, что распространение беспилотных авто приведет к появлению нового вида передвижных борделей", – считает исследователь.

По его предположению, автомобильный секс станет обычным делом примерно в 2040 году.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Авто Техно Секс Искусственный интеллект
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
сегодня 16:02 Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
106
Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
сегодня 13:02 Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
Юліана Вінтюк 2985
Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
18 ноября 20:02 Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 572
Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
17 ноября 20:03 Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
Ірина Полицька 1415
Как выбрать подержанный iPhone и не прогадать с выбором
15 ноября 14:02 Как выбрать подержанный iPhone и не прогадать с выбором
Блог Медіа 252
Почему почта Gmail медленно загружается
12 ноября 12:03 Почему почта Gmail медленно загружается
692
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук