Как Безос планирует колонизировать Луну

Самый богатый человек Земли, владелец ракетостроительной компании Blue Origin Джефф Безос подробно рассказал, как колонизировать Луну. Свой замысел он планирует начать воплощать в 2024 году — именно на этот год он планирует отправить астронавтов на спутник Земли.

Как пишет издание “Новое время”, еще недавно Безос высмеивал планы Илона Маска по колонизации Марса. Но несколько дней назад владелец Blue Origin представил подробный план колонизации Луны.

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Более того, Безос презентовал лунный посадочный модуль Blue Moon, который может за один раз перевезти 6,5 тонн полезного груза на Луну.

Подготовка к колонизации Луны. Blue Origin планирует отправить экспедицию на спутник, при этом члены должны остаться на Луне и развивать там инфраструктуру для жизни и работы миллионов людей.

До 2021 года компания планирует закончить работу над ракетой New Glenn, необходимой для полета на Луну. Именно эта ракета должна выводить до 45 тонн полезного груза на орбиту Земли и уже оттуда люди вместе с оборудованием отправятся на Месяц.

"It's time to go back to the moon, this time to stay," says Jeff Bezos. The Blue Origin founder unveiled Blue Moon, a lunar lander that's designed to land on and bounce back off of the moon's surface https://t.co/WAUG06VZb2 pic.twitter.com/s61pv4ZUJz — CNN (@CNN) 9 мая 2019 г.

Как произойдет колонизация. Высадка должна состояться на Южном полюсе Луны. Так, по предварительным исследованиям, существует огромное количество льда, из которого можно делать водородное топливо для ракет.

В сотрудничестве с NASA Blue Origin хочет разработать специальный подъемный модуль, который будет установлен на крыше Blue Moon и сможет доставлять людей на будущую лунную орбитальную станцию.

В далеко идущих планах Безоса – постепенный перенос производства с Земли на Луну, чтобы наносить меньше шкод нашей планете. Также там планируют добывать полезные ископаемые, что тоже позволит меньше истощать недра Земли.

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