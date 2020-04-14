Как бороться с COVID-19: ученым поможет опыт в игре World of Warcraft

Популярная игра World of Warcraft поможет ученым бороться с пандемией коронавируса. Виртуальные миры, такие как World of Warcraft, являются идеальной средой для тестирования массовых поведенческих реакций.

Как передает издание The Washington Post, ученые могут получить определенные данные о модели поведения людей во время COVID-19 благодаря виртуальной пандемии, которую пережили игроки World of Warcraft в 2005 году.

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Эпидемиолог Нина Чарльз Фефферман пояснила, что для исследования коронавируса она использовала работу 2007 года. Тогда она с коллегой описала реакцию людей на распространение вируса на основе инцидента в World of Warcraft.

Пандемия в World of Warcraft

Как известно, в 2005 году в игре запустили новую область "Zul'Gurub", где игроки должны были бороться с персонажем Hakkar the Soulflayer. Этот герой использовал заклинание "Зараженная кровь" (Corrupted Blood). Оно должно было действовать только в пределах области, но распространилось по виртуальному миру и уничтожило многих персонажей. Инфекция распространялась, в частности, через животных, то есть как и в реальном мире.

Тогда игроки устраивали карантин, чтобы остановить распространение инфекции в других областях. Это дало свой результат – игроки остановили распространение заражения всего за неделю.

World of Warcraft: видеотрейлер игры

"Я занимаюсь изучением всех аспектов вспышек инфекционных заболеваний, которые помогают нам подготовиться к пандемиям. Мы действительно видели всю гамму моделей поведения, которые мы видим в реальном мире, в отображении персонажей игроков во время Corrupted Blood", – рассказала Нина Чарльз Фефферман.

Она добавила, что виртуальные миры, такие как World of Warcraft, являются идеальной средой для тестирования массовых поведенческих реакций.

Что такое World of Warcraft?Это многопользовательская ролевая онлайн-игра. Она позволяет игроку окунуться в мир Warcraft, взяв роль выбранного персонажа. Цели игры каждый определяет для себя сам. Это может быть исследование мира, совершенствование мастерства в какой-либо профессии, чемпионство на арене или просто достижение максимально доступного уровня развития персонажа.



С помощью игрового персонажа игрок может исследовать различные территории, бороться с чудовищами, а также выполнять различные поручения, которые выдают компьютерные персонажи. В 2005 и 2006 годах World of Warcraft стала самой продаваемой видеоигрой для ПК.

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