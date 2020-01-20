Как будет происходить колонизация Марса: Маск поделился планами
Известный американский миллиардер Илон Маск поделился своими планами по колонизации Марса. По его словам, первые 100 космических кораблей SpaceX (компании, принадлежащая Маску) Starship отправит 100 тысяч людей на Красную планету.
О своих планах Илон Маск рассказал на своей странице в Twitter. Правда, пока Starship являются лишь прототипами.
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Детали
Как рассказал Маск, сотня кораблей Starship будет доставлять на Марс по 100 тысяч людей каждый раз, когда орбиты планет будут расположены удачно для полета (то есть Земля и Марс будут находиться ближе всего друг к другу). Расстояние между Землей и Марсом становится потенциально "достижимым" каждые 26 месяцев.
Таким образом, уже к 2050 году Маск должен переправить на Красную планету около миллиона человек.
Правда, чтобы достичь Марса людям все равно придется провести месяцы на борту.
Цена вопроса
Что касается стоимости, то Маск обещает, что такое путешествие может разрешить себе каждый. Если средств будет совсем мало, то это можно будет оформить в кредит.
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Взрыв Starship
Осенью компания SpaceX провела испытания прототипа корабля Starship Mk1, который планируют использовать для колонизации Марса. Однако во время эксперимента произошел взрыв – верхняя часть корабля отделилась и совершила неуправляемый полет, при этом никто из команды не пострадал.
Маск позже заявил, что это никоим образом не повлияет на дальнейшие тестирования Starship. При этом он подчеркнул, что Mk1 был лишь образцом, а дизайн полетного аппарата будет другим.
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