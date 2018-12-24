Как будет выглядеть дискретная видеокарта от Intel: фото

В 2020 году корпорация Intel планирует выпустить собственные дискретные видеокарты, которые станут основой ускорителей для всех отраслей рынка. Геймеры и ПК-энтузиасты с нетерпением ожидают новую видеокарту и фантазируют насчет того, как бы мог выглядеть GPU от компании Intel.

Об этом сообщает Overclockers.

Читайте также: NVIDIA может представить видеокарту GeForce GTX 1160: детали

3D-дизайнер Криштиану Сикейра на днях поделился концепт-артами видеокарты, которую уже активно готовят к выпуску.

Вероятный дизайн дискретной видеокарты Intel

Дискретные видеокарты Intel представят в 2020 году

По мнению автора, дискретный видеоускоритель Intel может унаследовать дизайн от твердотельных накопителей Optane SSD 905P, выполненных в виде карт расширения PCI Express x4. Черты этих SSD прослеживаются в кожухе системы охлаждения, по краям которого расположены синие светодиоды. Сам кулер использует центробежный вентилятор, а с тыльной стороны есть усилительная пластина с логотипом Xe.

Дискретные видеокарты Intel конкурировать с решениями от NVIDIA и AMD

Представленные концепт-арты были довольно тепло восприняты интернет-пользователями и получили массу положительных отзывов. Например, Крис Хук, что отвечает в Intel за маркетинг дискретных GPU, поделился ими в своем твиттере.

Thanks ⁦@VideoCardz⁩ for promoting the wonderful GPU shroud design concept submitted by ⁦@CSiqueira97⁩. Looking forward to hearing more community feedback.... https://t.co/YWy2jt3YhD — Chris Hook (@GChip) 23 грудня 2018 р.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно