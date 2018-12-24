Как будет выглядеть дискретная видеокарта от Intel: фото

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Как будет выглядеть дискретная видеокарта от Intel
Как будет выглядеть дискретная видеокарта от Intel / Фото из соцсетей

В 2020 году корпорация Intel планирует выпустить собственные дискретные видеокарты, которые станут основой ускорителей для всех отраслей рынка. Геймеры и ПК-энтузиасты с нетерпением ожидают новую видеокарту и фантазируют насчет того, как бы мог выглядеть GPU от компании Intel.

Об этом сообщает Overclockers.

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3D-дизайнер Криштиану Сикейра на днях поделился концепт-артами видеокарты, которую уже активно готовят к выпуску.

IntelВероятный дизайн дискретной видеокарты Intel

Intel

Дискретные видеокарты Intel представят в 2020 году

По мнению автора, дискретный видеоускоритель Intel может унаследовать дизайн от твердотельных накопителей Optane SSD 905P, выполненных в виде карт расширения PCI Express x4. Черты этих SSD прослеживаются в кожухе системы охлаждения, по краям которого расположены синие светодиоды. Сам кулер использует центробежный вентилятор, а с тыльной стороны есть усилительная пластина с логотипом Xe.

Intel

Дискретные видеокарты Intel конкурировать с решениями от NVIDIA и AMD

Представленные концепт-арты были довольно тепло восприняты интернет-пользователями и получили массу положительных отзывов. Например, Крис Хук, что отвечает в Intel за маркетинг дискретных GPU, поделился ими в своем твиттере.

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Теги: Техно Intel Видеокарти Гаджеты
Источник: Техно
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