Как будет выглядеть iPhone 12: инсайдер рассказал детали о вырезе

Есть две новости об iPhone 12. Плохая – ненавистный многим вырез вверху экрана все же сохранят. Но есть и хорошая новость – эта так называемая "монобровь" будет значительно меньше, чем у предыдущих моделей.

Это утверждает популярный инсайдер Джон Проссер. Он опубликовал на своей странице в Twitter схематическое изображение передней панели iPhone 12.

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Изображение еще раз подтверждает, что новое поколение iPhone получит меньший вырез вверху. На картинке можно увидеть тонкие рамки смартфона и расположение датчиков Face ID. Оно не изменится, но все сенсоры разместят ближе друг к другу.

Что еще известно

Осенью компания Apple должна представить четыре модели линейки iPhone 12. Две старшие линейки iPhone 12 Pro получат диагонали в 6,1 и 6,7 дюйма. Эти модели будут оснащены тройными камерами и сканером LiDAR. Эти два смартфона должны поддерживать сеть 5G.

Младшие модели будут иметь диагонали 5,4 и 6,1 дюйма и двойные камеры.

Когда увидим

Традиционно, новые флагманские смартфоны Apple презентует в сентябре. Однако, в этом году презентацию могут перенести из-за пандемии коронавируса. Официальной информации об этом пока нет.

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