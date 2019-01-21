Как будет выглядеть обновленный смартфон-жабка Motorola RAZR V3: фото

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Motorola RAZR V3: фото
Motorola RAZR V3: фото / Фото из свободных источников

Бренд Motorola, который принадлежит компании Lenovo, планирует выпустить обновленную версию культового смартфона-жабки Motorola RAZR V3. Пока дата презентации новинки неизвестна, однако по предварительным оценкам обойдется новинка в 1 500 долларов (около 42 000 гривен).

Об этом сообщает Gizmochina.

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Ожидается, что новинка получит складной дисплей. Дата выхода Motorola RAZR 2019 пока не определена, но, судя по всему, ждать этого осталось недолго.

Motorola RAZR V3

Вероятный патент Motorola RAZR V3

Кроме того, ресурс 91mobiles обнаружил патентную заявку Motorola в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). Поскольку в ней речь идет о телефоне со сложной конструкцией, вполне возможно, что так будет выглядеть существующий пока только в слухах Motorola RAZR 2019.

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Теги: Техно Смартфоны Motorola Lenovo
Источник: Техно
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