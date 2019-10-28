Как будет выглядеть офисный работник будущего: ученые создали реалистичную куклу

Британские ученые провели исследования и предположили, как может выглядеть типичный офисный работник в будущем. Чтобы наглядно показать свои прогнозы, создали восковую модель Эмму.

Как пишет huffingtonpost.co.uk, восковая кукла выглядит не лучшим образом. На ней отразились и 8-часовой рабочий день, и кондиционеры, и освещение, и неудобное сидение за столом.

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Как выглядит модель? Эта восковая Эмма имеет кривую спину, варикоз на ногах и красные глаза. Именно так, по мнению ученых, будут выглядеть 90% офисных работников, если офисная среда не изменится.



Кукла выглядит жутко

Как проводили исследования? Ученые привлекли более 3 тысяч человек из Франции, Германии и Великобритании. Половина из них уже страдали от боли в глазах, 49% – от боли в спине и 48% – от головной боли.

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